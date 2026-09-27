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Зверев донесе 6-а Купа "Лейвър" на Европа

Отборът на Стария континент приключи двубоя срещу Света цели два мача предсрочно

27 Септ. 2026
Каспер Рууд, Флавио Коболи, Якуб Меншик, Александър Зверев, асистентът Тим Хенман, капитанът Яник Ноа, Карлос Алкарас, Рафаел Ходар и резервата Артър Фери позират с Купа "Лейвър" в лондонската зала "О2 Арина".
ЕПА/БГНЕС
Каспер Рууд, Флавио Коболи, Якуб Меншик, Александър Зверев, асистентът Тим Хенман, капитанът Яник Ноа, Карлос Алкарас, Рафаел Ходар и резервата Артър Фери позират с Купа "Лейвър" в лондонската зала "О2 Арина".

Първата ракета в тенис отбора на Европа Александър Зверев донесе трофея в турнира за Купа "Лейвър" на Стария континент. В 10-ия мач от тридневната надпревара в зала "О2 Арина" в Лондон германецът надделя над американеца Лърнър Тиен със 7:6 (3), 6:3 и отвори непреодолима разлика в общия резултат - 13:5 срещу отбора на Света.

"Не бях печелил мач тук от две години, така че съм щастлив, че успях точно днес - сподели 29-годишният Саша. - Огромно уважение към целия световен отбор. Отново ни притиснаха докрай. Миналата година те бяха шампиони, но този път ние имахме страхотна химия в нашия състав и съм много щастлив, че спечелихме."

В откриващата среща за неделния ден Флавио Коболи и Якуб Меншик победиха на двойки Алекс де Минор и Тейлър Фриц със 7:5, 6:3 и донесоха на Европа шести успех от първите девет изиграни мача. Така бяха спестени цели два от предвидените максимум 12 срещи. В последните два сингъла един срещу друг трябваше да се изправят Карлос Алкарас - Алекс де Минор и Рафаел Ходар - Тейлър Фриц.

Това е 6-а Купа "Лейвър" за Европа от общо девет проведени издания на турнира от 2017 г. насам (през 2020 г. надпреварата не се състоя заради ковид пандемията). Успехът донесе и първа титла на френската легенда Яник Ноа като капитан на Стария континент, след като в дебюта му през миналата година неговият тим загуби от водения от Андре Агаси отбор на Света в Сан Франциско.

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