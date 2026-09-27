Зверев донесе 6-а Купа "Лейвър" на Европа

Първата ракета в тенис отбора на Европа Александър Зверев донесе трофея в турнира за Купа "Лейвър" на Стария континент. В 10-ия мач от тридневната надпревара в зала "О2 Арина" в Лондон германецът надделя над американеца Лърнър Тиен със 7:6 (3), 6:3 и отвори непреодолима разлика в общия резултат - 13:5 срещу отбора на Света.

"Не бях печелил мач тук от две години, така че съм щастлив, че успях точно днес - сподели 29-годишният Саша. - Огромно уважение към целия световен отбор. Отново ни притиснаха докрай. Миналата година те бяха шампиони, но този път ние имахме страхотна химия в нашия състав и съм много щастлив, че спечелихме."

В откриващата среща за неделния ден Флавио Коболи и Якуб Меншик победиха на двойки Алекс де Минор и Тейлър Фриц със 7:5, 6:3 и донесоха на Европа шести успех от първите девет изиграни мача. Така бяха спестени цели два от предвидените максимум 12 срещи. В последните два сингъла един срещу друг трябваше да се изправят Карлос Алкарас - Алекс де Минор и Рафаел Ходар - Тейлър Фриц.

Това е 6-а Купа "Лейвър" за Европа от общо девет проведени издания на турнира от 2017 г. насам (през 2020 г. надпреварата не се състоя заради ковид пандемията). Успехът донесе и първа титла на френската легенда Яник Ноа като капитан на Стария континент, след като в дебюта му през миналата година неговият тим загуби от водения от Андре Агаси отбор на Света в Сан Франциско.

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