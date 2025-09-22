Тейлър Фриц донесе трета Купа "Лейвър" на световния отбор

Отборът на света победи този на Европа и спечели Купа "Лейвър" за трети път в 8-годишната история на звездния тенис спектакъл. Глобалният тим спечели мача в Сан Франциско с 15-9 точки, след като в последния сингъл от третия състезателен ден Тейлър Фриц надделя над Александър Зверев с 6:3, 7:6 (4).

Ако германецът беше спечелил този двубой, резултатът щеше да стане 12-12. А при такова равенство щеше да се наложи изиграването на допълнителен мач от един сет за определяне на носителя на трофея, което все още не се е случвало никога. По регламент всяка победа носи по 1 т. в първия ден, 2 т. във втория и 3 т. в третия, като печели отборът, събрал първи 13 точки.

След откриващия ден в петък Европа водеше с 3-1 точки, а в събота светът обърна до 9-3 в своя полза. В неделя Стария континент се нуждаеше от поне три успеха, но спечели само два. Първо на двойки Карлос Алкарас и Каспер Рууд биха Алекс Микелсън и Райли Опелка със 7:6 (4), 6:1, а по-късно Алкарас взе победа и на сингъл - 6:2, 6:1 срещу Франсиско Серундоло. Междувременно обаче Якуб Меншик отстъпи пред Алекс де Минор с 3:6, 4:6. Така всичко остана в ръцете на Зверев, който не успя да се противопостави на Фриц.

🏆Laver Cup 2025 Champions🏆



Team World defeats Team Europe 15-9 for their third Laver Cup Win.#LaverCup pic.twitter.com/UcQu0dVUQm — Laver Cup (@LaverCup) 22 септември 2025 г.

"Тази вечер ще се забавляваме, определено ще има шампанско в съблекалнята. Когато виждаш момчетата на пейката как се надъхват, а легенда като Андре скача от мястото си и те подкрепя, няма как да не се заредиш с енергия и да дадеш всичко от себе си", сподели щастливият Тейлър, визирайки съотборниците си и капитана на световния състав Андре Агаси.

При предишните два триумфа на света за Купа "Лейвър" - през 2022 и 2023 г., начело на глобалния тим беше друга американска легенда - Джон Макенроу.

