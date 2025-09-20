Медия без
Европа поведе след първия ден за Купа "Лейвър"

Алкарас и Меншик осигуриха преднината с победа на двойки в тенис мача в Сан Франциско

Днес, 10:23
Карлос Алкарас (в гръб) и Якуб Меншик празнуват бурно спечелена точка в мача на двойки срещу Тейлър Фриц и Алекс Микелсън, докато капитанът Яник Ноа и останалите тенисисти от отбора на Европа ликуват на пейката.
Отборът на Европа изгради преднина от 3-1 след първия ден от тенис мача срещу сборния тим на света за Купа "Лейвър". Осмото издание на интерконтиненталния двубой се провежда в Сан Франциско, което превръща САЩ в първата държава с три домакинства на срещата - през 2018 г. тя се състоя в Чикаго, а през 2021 г. в Бостън.

По регламент в откриващия ден се играят три мача на сингъл и един на двойки, като всеки от тях носи по една точка. В ранните два двубоя европейският състав записа два успеха - Каспер Рууд би Райли Опелка с 6:4, 7:6 (4), а Якуб Меншик надделя над Алекс Микелсън с 6:1, 6:7 (3) (10-8).

В първата среща от вечерната програма в зала "Чейс Сентър" Жоао Фонсека надигра Флавио Коболи с 6:4, 6:3 и донесе първата точка за световния отбор. А това превърна заключителния мач на двойки в решаващ за това дали първият ден ще приключи при равенство или с преднина за Стария континент.

Тандемът на Европа бе сформиран от световния №1 на сингъл Карлос Алкарас и №17 в ранглистата Якуб Меншик. Испанецът и чехът се погрижиха за аванса на европейците с успех в два сета срещу американците Тейлър Фриц и Алекс Микелсън - 7:6 (7), 6:4.

Освен игралите в първия ден тенисисти в европейския състав са още Александър Зверев и Холгер Руне, а като резерва е записан Томаш Махач. Капитан е френската легенда Яник Ноа, а негов асистент - британецът Тим Хенман. Начело на световния отбор са двама бивши №1 - американецът Андре Агаси и австралиецът Пат Рафтър. В техния състезателен списък са още Алекс де Минор и Франсиско Серундоло, а резерва е Дженсън Бруксби.

Във втория ден късно тази вечер ще се изиграят още три сингъла и едни двойки, като всяка победа вече ще носи по 2 точки. Заявените сблъсъци са Зверев - Де Минор, Руне - Серундоло, Алкарас - Фриц и Руне/Рууд - Де Минор/Микелсън. За третия ден са предвидени още едно каре и три мача поединично - всеки от тях за по 3 точки. Победител ще стане отборът, който пръв достигне границата от 13 точки.

От предишните седем издания Европа спечели трофея пет пъти, включително в първите четири години и през миналия сезон. Двете титли на света са от 2022 и 2023 г. През 2020 г. мачът за Купа "Лейвър" не се проведе заради пандемията от ковид.

