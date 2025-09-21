Светът осъществи перфектен обрат в Сан Франциско

След като загуби три от изиграните четири срещи в откриващия ден, отборът на света спечели всички четири двубоя срещу Европа във втория ден от тенис мача за Купа "Лейвър" в Сан Франциско. При това сборният тим осъществи обрата по перфектен начин, без да даде нито един сет на звездите от Стария континент.

Крак повлече Алекс де Минор, който в първия сингъл от съботната програма разгроми Александър Зверев с 6:1, 6:4. След това Франсиско Серундоло надделя над Холгер Руне с 6:3, 7:6 (5). Най-престижната победа за деня извоюва Тейлър Фриц, който надигра световния №1 Карлос Алкарас с 6:3, 6:2. А в заключителната среща на двойки Алекс де Минор и Алек Микелсън сразиха Холгер Руне и Каспер Рууд с 6:3, 6:4.

It's a Super Saturday clean sweep for Team World 🧹@alexdeminaur and Alex Michelsen defeat Rune/Ruud to put a full stop on Day 2.#LaverCup pic.twitter.com/t39bSGmwuo — Laver Cup (@LaverCup) 21 септември 2025 г.

За разлика от първия ден, когато всеки успех носеше на отборите по една точка (и Европа поведе с 3-1), във втория ден всяка победа се оценява на 2 точки. Затова и светът вече води с 9-3 и е съвсем близо до крайния триумф. Титлата ще спечели тимът, който първи достигне границата от 13 точки.

А в последния трети ден от сблъсъка в зала "Чейс Сентър" всяка победа струва по 3 точки. Неделната програма ще започне късно тази вечер с мач на двойки, за който са заявени Карлос Алкарас и Каспер Рууд срещу Алекс Микелсън и Райли Опелка. След това са предвидени три сингъла, за които капитаните Яник Ноа (на Стария континент) и Андре Агаси (на света) обявиха следния избор за отделните срещи: Якуб Меншик - Алекс де Минор, Карлос Алкарас - Франсиско Серундоло и Александър Зверев - Тейлър Фриц.

В исторически план Европа има пет трофея от предишните седем издания на Купа "Лейвър" (2017, 2018, 2019, 2021, 2024), а светът - два (2022, 2023). През 2020 г. мачът не се проведе заради пандемията от ковид.