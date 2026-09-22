Собственикът на "Локомотив" (Пд) се оттегля

Илияна Кирилова Христо Крушарски за трети път обяви оттеглянето си от "Локомотив" (Пд), но този път е решил това да бъде окончателно заради заплахите, които получава от феновете.

Собственикът на "Локомотив" (Пд) Христо Крушарски e решил да се оттегли от клуба, съобщи "Пловдив 24". Този път обаче решението му е окончателно, след като през 2017 г. изрази подобно намерение, но остана, а в началото на 2023 г. прехвърли половината от акциите си на Адам Сотков, но след това си ги върна.

Решението на бизнесмена е заради продължаващите протести на феновете на клуба, които настояват той да напусне. В неделното домакинство срещу ЦСКА, завършило 1:1, дори се стигна до ескалация на напрежението - част от агитката блокира пътя на автобуса на гостите с автомобил, а входът към стадиона бе заключен с катинар и се наложи намеса на полицията, за да бъде осигурено началото на мача.

Феновете искат напускането на Крушарски заради финансовата криза в клуба и невъзможността му да осигури адекватен бюджет. Освен това отборът стартира неубедително в първенството и е на 12-то място след първите 10 кръга.

Христо Крушарски обаче има условие за напускането си - следващият притежател на акциите да депозира банкова гаранция като доказателство за сериозността на намеренията му. Освен това той държи да му бъдат върнати задълженията, които клуба има към него.

Крушарски е собственик на "Локомотив" от ноември 2015 г. При неговото управление пловдивският отбор спечели два пъти Купата на България (2019 и 2020) и веднъж Суперкупата (2020). Спечелени бяха и сребърните медали през сезон 2020/21, което се случва за втори път в историята на клуба.