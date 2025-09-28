Медия без
Спортът по телевизията - 29 септември

Днес, 03:03

Макс спорт 2

03:00 НХЛ: контрола, "Едмънтън Ойлърс" - "Ванкувър Кенъкс"
21:30 Футбол: Ла Лига 2, "Леганес" - "Кастейон"

Макс спорт 1

08:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин, 1/4-финал, Алекс де Минор - Якуб Меншик
10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин, 1/4-финал, Яник Синер - Фабиан Марожан
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин, 1/4-финал, Лърнър Тиен - Лоренцо Музети
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин, 1/4-финал, Даниил Медведев - Александър Зверев

Евроспорт 1

08:50 Колоездене (мъже): Обиколка на Лангкави, II етап

Макс спорт 3

10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио, 1/2-финал, Дженсън Бруксби - Тейлър Фриц
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио, 1/2-финал, Карлос Алкарас - Каспер Рууд
19:30 Футбол: Серия А, "Парма" - "Торино"
21:45 Футбол: Серия А, "Дженоа" - "Лацио"

Нова спорт

16:45 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Насаф" - "Ал Хилал" 
19:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Гарафа" - "Ал Шорта"
21:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Духаил" - "Ал Ахли" 

Диема спорт

17:30 Футбол: Втора лига, "Хебър" - "Дунав от Русе"
20:15 Футбол: Първа лига, "Берое" - "Добруджа"

Диема спорт 3

19:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Трактор" - "Aл Уахда"

Макс спорт 4

22:00 Футбол: Ла Лига, "Валенсия" - "Овиедо"

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Премиър лийг, "Евертън" - "Уест Хем" 

Ринг

22:30 Футбол: Примейра лига, "Ароука" - "Порто"

 

