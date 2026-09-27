Израел пусна жалба до УЕФА срещу Георги Кабаков

ЕПА/БГНЕС Георги Кабаков, който е в немилост пред БФС, може да има проблем и в УЕФА заради спорното си решение от четвъртък.

Спорно решение на българския рефер Георги Кабаков провокира жалба на футболната федерация на Израел до УЕФА. В четвъртък на мача Австрия - Израел (3:1) от Лига В на турнира Лига на нациите, той показа втори жълт картон и изгони нападателя на гостите Саид Абу Фархи заради начина на празнуване на гол. Футболистът на "Колорадо Рапидс" използва ъгловото флагче в радостта си, а Кабаков го разчете като опит за имитация на стрелба с оръжие, а и санкционира самото използване на флагчето. Фархи се защити след мача, че е показвал удар от снукъра.

"Нашата позиция е, че първият жълт картон беше отсъден неправилно, а вторият се дължи на погрешно разбиране от страна на съдийския екип. Всички знаят, че това е неговата обичайна радост, която имитира движение от снукъра", коментира Шломи Барзел от пресслужбата на израелската федерация. Оттам са категорични, че Абу Фархи не е целял провокация, а Кабаков не е разбрал същността на празнуването и е действал ненужно строго.

Както е известно, Георги Кабаков получава спорадично наряди за мачове от Първа лига в България след недоволството, което бе изразено спрямо него лично от президента на БФС Георги Иванов. Въпреки това 40-годишният пловдивчанин си остава №1 в съдийската ранглиста и получава назначения за международни мачове, включително и за Шампионската лига.