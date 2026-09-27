Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Израел пусна жалба до УЕФА срещу Георги Кабаков

Футболната федерация на страната оспорва изгонването на техен национал заради празнуване след гол

Днес, 10:21
Георги Кабаков, който е в немилост пред БФС, може да има проблем и в УЕФА заради спорното си решение от четвъртък.
ЕПА/БГНЕС
Георги Кабаков, който е в немилост пред БФС, може да има проблем и в УЕФА заради спорното си решение от четвъртък.

Спорно решение на българския рефер Георги Кабаков провокира жалба на футболната федерация на Израел до УЕФА. В четвъртък на мача Австрия - Израел (3:1) от Лига В на турнира Лига на нациите, той показа втори жълт картон и изгони нападателя на гостите Саид Абу Фархи заради начина на празнуване на гол. Футболистът на "Колорадо Рапидс" използва ъгловото флагче в радостта си, а Кабаков го разчете като опит за имитация на стрелба с оръжие, а и санкционира самото използване на флагчето. Фархи се защити след мача, че е показвал удар от снукъра.

"Нашата позиция е, че първият жълт картон беше отсъден неправилно, а вторият се дължи на погрешно разбиране от страна на съдийския екип. Всички знаят, че това е неговата обичайна радост, която имитира движение от снукъра", коментира Шломи Барзел от пресслужбата на израелската федерация. Оттам са категорични, че Абу Фархи не е целял провокация, а Кабаков не е разбрал същността на празнуването и е действал ненужно строго.

Както е известно, Георги Кабаков получава спорадично наряди за мачове от Първа лига в България след недоволството, което бе изразено спрямо него лично от президента на БФС Георги Иванов. Въпреки това 40-годишният пловдивчанин си остава №1 в съдийската ранглиста и получава назначения за международни мачове, включително и за Шампионската лига.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Георги Кабаков

Още новини по темата

Низвергнатият у нас Кабаков получи наряд за Шампионската лига
06 Септ. 2026

Президентът на БФС се ядоса за опрощаването на гафа на рефер №1
10 Апр. 2026

БФС пак "изпра" рефер №1 у нас за груб гаф
07 Апр. 2026

УЕФА не повиши Кабаков, а друг наш рефер
12 Дек. 2025

Рефер №1 във футбола ни набързо бе реабилитиран
04 Ноем. 2025

Футболен рефер №1 у нас бе наказан след обществен натиск
07 Окт. 2025

Шефовете на реферите признаха за четири много груби грешки
06 Окт. 2025

Георги Кабаков се размина със световното клубно първенство
15 Апр. 2025

ФИФА отново не допусна Кабаков сред елитните рефери
24 Дек. 2024

Георги Кабаков ще свири мач на "Лацио" на "Стадио Олимпико"
05 Ноем. 2024

Български рефер ще ръководи първия мач в Шампионската лига за сезона
15 Септ. 2024

"Левски" не иска повече рефер №1 на свои мачове
19 Авг. 2024

Георги Кабаков е футболен рефер №1 у нас за пети път
07 Февр. 2024

В България има повече инструкции към реферите отколкото в Премиър лийг
05 Окт. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Йотова и Гюров водят парада на партийните сенки
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки

АНКЕТА "СЕГА"

За коя кандидат-президентска двойка ще гласувате?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ