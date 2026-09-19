Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Почина легендата на "Интер" и "скуадра адзура" Сандро Мацола

Той печели четири титли на Италия и два пъти КЕШ с "нерадзурите"

Днес, 10:52
Сандро Мацола (1942-2026)
Уикипедия
Сандро Мацола (1942-2026)

На 83-годишна възраст почина един от най-популярните футболисти в историята на "Интер" и италианския футбол Сандро Мацола. Новината беше потвърдена от клуба от Милано.

"Има хора, които влизат в историята. Има и такива, които се превръщат в самата история на "Интер". От малко момче с екипа на "нерадзурите" до вечен символ - Сандро Мацола свързва поколенията, като печели трофеи, вълнува феновете и предава нататък любовта към тези цветове. Той блестеше на терена и продължава да блести и днес - звездата с мустаците. Човекът, който - както често е споделял - имаше само едно последно желание: "Да бъда запомнен като добър човек, който винаги дава всичко от себе си, дори когато изглежда невъзможно", написаха от "Интер".

Мацола печели четири титли на Италия и два пъти КЕШ с отбора на "Интер", където прекарва цялата си 17-годишна кариера като футболист. Записва общо 417 мача и 116 гола. За националния отбор на Италия има 70 мача и 22 гола. Става европейски шампион със "скуадра адзура" през 1968 г. и световен вицешампион през 1970 г. На следващата година - 1971, завършва втори в анкетата за "Златната топка" след Йохан Кройф.

Сандро Мацола е син на италианския национал Валентино Мацола, който е сред загиналите при самолетната катастрофа с отбора на "Торино" през 1949 г.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

скуадра адзура, Интер Милано

Още новини по темата

Специалния се завърна триумфално с "Реал" и в ШЛ
09 Септ. 2026

Почина великият Франко Барези
31 Юли 2026

Манчини отново ще връща завяхналата слава на "скуадра адзура"
28 Юли 2026

"Скуадра адзура" остана без селекционер
03 Апр. 2026

Футболът в Италия бе залят с оставки след новия позор
02 Апр. 2026

12 факта зад фиаското на "адзурите"
01 Апр. 2026

Полша триумфира с евротитлата във волейбола насред Рим
17 Септ. 2023

Италия направи опасна грешка в Скопие при дебюта на Спалети
10 Септ. 2023

Аржентинецът, който дебютира с гол за Италия
25 Март 2023

Италия детронира Полша и стъпи на волейболния връх
12 Септ. 2022

Унгария нанесе най-тежката домашна загуба на Англия от близо век
15 Юни 2022

Англия и Германия продължават без победа в "групата на групите"
12 Юни 2022

"Скуадра адзура" отвърна с пет поредни гейма срещу България
27 Май 2022

Волейболните национали победиха европейския шампион насред Италия
26 Май 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки