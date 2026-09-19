Почина легендата на "Интер" и "скуадра адзура" Сандро Мацола

На 83-годишна възраст почина един от най-популярните футболисти в историята на "Интер" и италианския футбол Сандро Мацола. Новината беше потвърдена от клуба от Милано.

"Има хора, които влизат в историята. Има и такива, които се превръщат в самата история на "Интер". От малко момче с екипа на "нерадзурите" до вечен символ - Сандро Мацола свързва поколенията, като печели трофеи, вълнува феновете и предава нататък любовта към тези цветове. Той блестеше на терена и продължава да блести и днес - звездата с мустаците. Човекът, който - както често е споделял - имаше само едно последно желание: "Да бъда запомнен като добър човек, който винаги дава всичко от себе си, дори когато изглежда невъзможно", написаха от "Интер".

C’è chi entra nella storia. E poi c’è chi diventa la storia stessa dell’Inter.

Da ragazzo nerazzurro a simbolo eterno, Sandro Mazzola ha attraversato generazioni, vincendo, emozionando e tramandando l’amore per questi colori.



Brillava in campo, brilla anche ora, la stella del… pic.twitter.com/3kg2V6M2aC — Inter ⭐⭐ (@Inter) 18 септември 2026 г.

Мацола печели четири титли на Италия и два пъти КЕШ с отбора на "Интер", където прекарва цялата си 17-годишна кариера като футболист. Записва общо 417 мача и 116 гола. За националния отбор на Италия има 70 мача и 22 гола. Става европейски шампион със "скуадра адзура" през 1968 г. и световен вицешампион през 1970 г. На следващата година - 1971, завършва втори в анкетата за "Златната топка" след Йохан Кройф.

Сандро Мацола е син на италианския национал Валентино Мацола, който е сред загиналите при самолетната катастрофа с отбора на "Торино" през 1949 г.