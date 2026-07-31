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Почина великият Франко Барези

Бившият капитан на "Милан" и Италия си отиде от този свят на 66 години

31 Юли 2026
Франко Барези (1960-2026)
Уикипедия
Франко Барези (1960-2026)

Италианският футбол претърпя огромна загуба, след като днес на 66-годишна възраст почина Франко Барези. През последните години легендарният бивш капитан на "Милан" и националния отбор се бореше с тежко заболяване, като през миналата година претърпя операция за отстраняване на белодробен възел.

Слухове за смъртта му се появиха още вчера в Италия, но бяха опровергани. Днес обаче печалната вест беше потвърдена.

Барези е един от най-големите любимци на привържениците на "Милан", тъй като прекарва цялата си кариера само в този клуб, общо 20 години - от 1977 до 1997. През това време той печели 6 пъти титлата на Италия и 3 пъти КЕШ/Шампионска лига. Записва общо 532 мача и 16 гола за "росонерите".

За националния отбор на Италия Барези изигра 81 мача, в които вкарва 1 гол. Със "скуадра адзурите" печели световната титла през 1982 г., става вицешампион на планетата през 1994 г. и печели бронзовите медали на Мондиал 1990.

Франко Барези завинаги остава в спомените не само със сърцатата си игра, но и с изключително интелигентната си игра в защита, с която стана пример за подражание на хиляди други футболисти.

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Ключови думи:

Франко Барези, скуадра адзура, Милан

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