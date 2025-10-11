Латвия ще депортира 841 руснаци

Латвия задължи 841 руски граждани да напуснат страната до 13 октомври или ще бъдет депртирани, пише "Политико", като се позовава на Управлението по въпросите за гражданството и миграцията на Латвия.

Става дума за живеещи в страната руски граждани, които до 30 юни не са изпълнили изискването да получат статут на дългосрочен резидент на ЕС. За това те трябваше да покажат, че владеят латвийски език на ниво не по-ниско от A2 и да минат проверка за сигурност.

Директорът на Управлението по въпросите за гражданството и миграцията Майра Розе разказа в телевизионната програма "De facto", че някои от нарушителите дори не знаят, че трябва да напуснат. "Едва когато те престанат да получават пенсия, те разбират, че има проблем. Тогава те започват да ни звънят и да питат защо не получават пенсия. Ние им отговаряме, че те нямат право на жителство. Те питат къде им е правото за жителство, а ние им отговаряме, че трябва да спазват закона и да издържат изпита", разказа тя.

Първоначално езиковият изпит за руснаците, които искат да получат ново разрешение за пребиваване в Латвия, трябваше да бъде положен до септември 2023 г. След това срокът бе удължен с две години. От изпита са освободени хората под 15 г. и над 75 г., тези, които са получили образование на латишки език в учебно заведение, както и тези, които са освободени по медицински причини.

Изпит трябваше да положат около 30 000 души. Голяма част от тях изпълниха изискването, около 2600 души напуснаха Латвия, 841 са пренебрегнали закона.

Всички тези изисквания се обясняват с мерки за сигурност. Паралелно с тях в Латвия се отменя обучението на руски език, забранява се на руснаци, беларуси и украинци да преминават през територията на страната без предварително уведомление, законодателно е забранено използването на руски език в официални документи и банкомати и др.