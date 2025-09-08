Латвия започна да депортира руски граждани

841 граждани на Русия ще трябва да напуснат Латвия до средата на октомври, защото не са издържали задължителния изпит по латвийски език, съобщава LTV.

Преди три години бяха приети поправки в закона за имиграцията, който задължава руските граждани, живеещи в Латвия, да потвърдят знанието на държавния език на ниво А2. През 2023 г. изпита издържаха 46% от живеещите, на останалите бяха дадени две години, за да се яват повторно. За основната група руснаци отсрочката изтича през първата половина на 2026 г.: през януари - за 410 души, през февруари - за 462, през март - за 821.

Тези, които не се вместят в срока и се оформят нужните документи, ги заплашва депортация. 841 души вече са получили уведомление, че до средата на октомври трябва да напуснат доброволно Латвия, или ще бъдат принудително депортирани. Още 2000 руснаци трябва да вземат изпита най-късно до края на септември.

"Фактически, по резултатите от първата група, в която са хората, които не са издържали изпитите или даже не са подадени документи за това, в процес на депортация, на различен етап, са около 60 души", каза пред журналисти държавният секретар на латвийското министерство на вътрешните работи Дмитрий Трофимов. 10 души вече са били депортирани.