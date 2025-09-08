Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Латвия започна да депортира руски граждани

841 души ще трябва да напуснат страната, защото не са издържали изпита по латвийски език

Днес, 15:20
Руските граждани в Латвия са задължени да се явят на изпит по латвийски език
Руските граждани в Латвия са задължени да се явят на изпит по латвийски език

841 граждани на Русия ще трябва да напуснат Латвия до средата на октомври, защото не са издържали задължителния изпит по латвийски език, съобщава LTV.

Преди три години бяха приети поправки в закона за имиграцията, който задължава руските граждани, живеещи в Латвия, да потвърдят знанието на държавния език на ниво А2. През 2023 г. изпита издържаха 46% от живеещите, на останалите бяха дадени две години, за да се яват повторно. За основната група руснаци отсрочката изтича през първата половина на 2026 г.: през януари - за 410 души, през февруари - за 462, през март - за 821.

Тези, които не се вместят в срока и се оформят нужните документи, ги заплашва депортация. 841 души вече са получили уведомление, че до средата на октомври трябва да напуснат доброволно Латвия, или ще бъдат принудително депортирани. Още 2000 руснаци трябва да вземат изпита най-късно до края на септември.

"Фактически, по резултатите от първата група, в която са хората, които не са издържали изпитите или даже не са подадени документи за това, в процес на депортация, на различен етап, са около 60 души", каза пред журналисти държавният секретар на латвийското министерство на вътрешните работи Дмитрий Трофимов. 10 души вече са били депортирани.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Латвия

Още новини по темата

Латвия съветва гражданите как да разпознават руски шпиони
16 Май 2025

ЕС започна да минира границата си с Русия
24 Март 2025

Прибалтика се запасява преди деня Х
04 Февр. 2025

Латвия е пред изключване от Европейската космическа агенция
08 Ноем. 2024

Конституционният съд на Латвия разреши демонтажа на съветски паметници
08 Дек. 2023

Полша предаде на Украйна още 10 танка "Леопард" 2
09 Март 2023

Латвия ще дава на Украйна конфискувани коли от пияни водачи
17 Февр. 2023

Магистрален газопровод между Литва и Латвия се взриви
13 Яну. 2023

Руската телевизия "Дождь" може да бъде изгонена от Латвия
03 Дек. 2022

Вицепремиерът на Латвия: България предава Украйна
26 Окт. 2022

5 страни от ЕС искат забрана на вноса на диаманти от Русия
26 Септ. 2022

Самолет "Чесна" се разби край бреговете на Латвия
04 Септ. 2022

"Газпром" пак спря газа на Латвия и Литва
30 Юли 2022

Рига ще разруши паметника на съветската армия
12 Май 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Проевропейският консенсус" на ГЕРБ е пълна бутафория
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар