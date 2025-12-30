Медия без
Латвия построи 280 км ограда по границата с Русия

Целта е да създадем най-модерната гранична охрана на източната граница на ЕС, казва МВР-шефът Рихард Казловскис

Днес, 09:28
Латвия опаса границата си с Русия с ограда
Латвия опаса границата си с Русия с ограда

Латвия е завършила изграждането на 280-километрова ограда на границата си с Русия, обяви държавната компания Valsts Nekustamie Ipasumi, която е отговорна за работата.

„Обещанието е изпълнено - изграждането на физическа ограда на източната граница на Латвия както с Русия, така и с Беларус приключи. Това е значителен принос за сигурността на народа на Латвия и нашата страна, а също така е помощ за Държавната гранична служба, която постоянно неутрализира натиска на организираната незаконна миграция, подкрепяна от агресивни съседни държави на нашата граница. Инсталирането на границата на интелигентно технологично оборудване продължава, а крайната ни цел е да създадем най-модерната гранична охрана на източната граница на ЕС“, подчертава министърът на вътрешните работи Рихард Козловскис.

„Завършването на латвийско-руската гранична ограда и изградената инфраструктура укрепват възможностите на Държавната гранична охрана в ежедневната ѝ работа, което ни позволява да се чувстваме по-уверени в защитата на външната граница на Латвия и Европейския съюз. Този проект демонстрира способността на държавата да изпълнява сложни и стратегически важни инфраструктурни работи, като гарантира както високи стандарти за качество, така и разумно използване на публичните средства. Благодарим на проектантите, строителите, ръководителите на проекти и всички участващи институции за работата, която са положили“, казва министърът на финансите Арвилс Ашераденс.

„За нас беше важно не само да спазим определените срокове, но и да гарантираме, че изградената инфраструктура отговаря на най-високите изисквания за качество и безопасност“, казва Йелена Гаврилова, член на управителния съвет на Агенцията за национална сигурност.

Довършва се и граничната инфраструктура, включително патрулни пътеки, пешеходни мостове и други инженерни съоръжения.

 

Изграждането на държавната външна сухопътна гранична ограда на латвийско-беларуската граница, под ръководството на Латвийската гранична охрана, беше завършено изцяло, с дължина малко под 145 км, през юли 2024 г.

В момента под ръководството на VNĪ продължават финалните работи по изграждането на необходимата инфраструктура на латвийско-беларуската граница в участъка от река Даугава, където не е планирана гранична ограда. Тези участъци трябва да бъдат завършени до пролетта на 2026 г. Строителството на укрепителните пътища край езерото Ричу е завършено и е започнало въвеждането им в експлоатация.

Успоредно се изгражда и на технологична инфраструктура, осигурена от Латвийския държавен радио и телевизионен център (LVRTC), която трябва да бъде завършена до края на 2026 г.

