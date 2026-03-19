ФБР разследва напусналия шеф на US контраразузнаването

Джоузеф Кент, който обяви, че САЩ не е трябвало да атакува Иран, а бил обект на проучване още отпреди месеци

Днес, 13:33
Джоузеф Кент по време на интервюто пред Тъкър Карлсън
Федералното бюро за разследване (ФБР) проверява твърдения за изтичане на класифицирана информация срещу доскорошния директор на Националния център за борба с тероризма (NCTC) Джоузеф Кент. Според публикации на „Ню Йорк Таймс“ и CBS разследването е започнало месеци преди изненадващото напускане на Кент, който подаде оставка в знак на протест срещу военните действия в Иран.

Шефът на контратерористичния център напусна във вторник, като написа до президента Доналд Тръмп Кент: „Иран не представляваше непосредствена заплаха за нашата страна и е ясно, че започнахме тази война под натиска на Израел и неговото влиятелно лоби в САЩ.“

В интервю за консервативния тв журналист Тъкър Карлсън, публикувано снощи, 45-годишният Кент настоя на думите си: "Нямаше разузнавателна информация, която да казва: в конкретен ден иранците ще извършат мащабна изненадваща атака, нещо като 11 септември или Пърл Харбър“.

По думите му Израел „е диктувал решението“ за започване на войната, като САЩ са били наясно, че Иран ще отвърне. „Нормално е да оказваме защита на Израел. Но когато осигуряваме средствата за тази защита, ние трябва да определяме условията, при които той преминава в настъпление“, добави Кент.

Joe Kent: Trump Is LYING To You
Joe Kent, the director of the National Counterterrorism Center, talks to Tucker Carlson about Iran and his resignation letter. Ana Kasparian discusses on The...
YouTube

Той беше назначен от Тръмп начело на NCTC, координирайки действията на САЩ срещу терористични заплахи, като бе и основен съветник на президента по въпросите на контратероризма.

Следнапускането му Тръмп го определи като „много слаб по отношение на сигурността“ и заяви, че „е добре, че си е тръгнал“.

