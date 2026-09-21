Нова магистратура по аутсорсинг започва във Варна

Нова магистърска програма, разработена съвместно от Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST) и Икономическия университет - Варна, започва тази есен. Специалността „Аутсорсинг и бизнес развитие“ е предназначена за работещи професионалисти и ще съчетава академично обучение с практически опит от бизнеса, съобщиха от AIBEST.

В подготовката на студентите ще участват експерти и ръководители от компании, членове на AIBEST, а обучението ще включва работа по реални бизнес казуси и практически задачи. Сред изучаваните теми са аутсорсинг стратегии, бизнес анализи, управление на разходите и риска, човешки ресурси и вериги на доставки. Целта е студентите да придобият умения за управление на екипи и бизнес процеси, както и за развитие на бизнеса.

Идеята за програмата във Варна идва от натрупания над 7-годишен опит на AIBEST в партньорството със Софийския университет. Съвместната магистратура в СУ „Аутсорсинг проекти и компании“ е подготвила над 70 студенти, като в нея преподават представители на бизнеса. Те са учили за управление на проекти, дигитална трансформация, управление на IT услуги, лидерство, човешки ресурси, бизнес иновации и международни стандарти за управление. Студентите имат възможност да придобият и международно признати сертификати, сред които ITIL Foundation и PMI Project Management Ready. Новата програма във Варна цели да развие същия модел на взаимодействие между университетското образование и практиката в друг университетски център.

„Секторът на бизнес услугите и технологиите преминава през бърза трансформация към дейности с все по-висока добавена стойност. Данните от годишния доклад на AIBEST ясно показват, че растежът на индустрията вече не се движи от простото увеличаване на броя наети хора, а от темпото, с което развиваме техните умения. Вярваме, че това надграждане не трябва да се случва изолирано вътре в компаниите", коментира Александра Мирчева, програмен директор в AIBEST. По думите й целта на магистърските програми е да се пренесат най-актуалните бизнес казуси, глобални тенденции и практически знания директно в университета, а следващата им стъпка ще са още по-гъвкави модели на сътрудничество.