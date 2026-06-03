Комисията по академична етика в МОН отново смени състава си

Илияна Кирилова Честата смяна на председатели и членове на КАЕ за пореден път онагледява системните проблеми в работата на МОН в борбата му срещу плагиатството.

За пореден път (шести) в рамките на по-малко от 2 г. Комисията по академична етика (КАЕ) към МОН сменя състава си.

Последната промяна е от 24 март, когато от състава на Комисията е освободен проф. Николай Щерев, става ясно от отговори на МОН на въпроси на "Сега". Веднага след това е открита процедура за попълване на освободеното място в квотата за научна област "Обществени науки". В резултат на проведената процедура, на 26 май за член на комисията е определен проф. Жельо Владимиров - преподавател в Стопанския факултет на Софийския университет. Така, към момента КАЕ се състои и петима членове - проф. Владимиров, проф. Стефан Хаджитодоров (член кореспондент на БАН), проф. Димитър Вацов (Нов български университет), проф. Райна Гергова (МУ-София) и проф. Цветан Сивков (СУ).

Преди тази смяна е имало още една - на 21 октомври 2025 г. Тогава е постъпило заявление от доц. д-р Биляна Иванова с искане да бъде освободена като член на Комисията по семейни причини. За това е издадена съответната заповед. За да се запълни квотата на комисията в научна област "Хуманитарни науки" на нейно място е определен проф. Димитър Вацов.

"Сега" попита МОН какво е наложило освобождаването на проф. Щерев, вкл. конкретно по кои текстове от закона за развитие на академичния състав е освободен. Според този закон (чл. 30 а, ал. 5) член на Комисията се освобождава в 6 случая - при постъпване на негово писмено заявление; при системно неизпълнение на задълженията; при фактическа невъзможност да изпълнява длъжността, продължила повече от 6 месеца; при несъвместимост с длъжностите и изискванията; при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси; или по решение на министъра на образованието и науката. От МОН съобщават, че освобождаването е станало именно по последната точка 6 - по решение на министъра. Защо обаче, не става ясно.

От министерството не конкретизират и чие предложение е новият член проф. Владимиров. По закон предложенията за състава на КАЕ се отправят до министъра на образованието от висши училища, научни организации, НПО и социални партньори. Наблюдатели обаче се съмняват, че тези процедури се спазват, защото от Съвета на ректорите рядко са търсени от МОН и от тях не са искани предложения за нови членове. Липсват данни да са търсени и авторитетни неправителствени организации, които да представят номинации на хора с опит и репутация в борбата с плагиатството.

Честата смяна на председатели и членове на КАЕ за пореден път онагледява системните проблеми в работата на МОН в борбата му срещу плагиатството.