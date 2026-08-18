В елитните гимназии още се намират незаети места

От днес започва попълване на свободните места след четвъртото класиране за гимназиите, като дори в някои от елитните училища на София се виждат незаети бройки, показва справка на сайта на Регионалното управление на образованието.

Попълването на свободните места се извършва от днес до 11 септември. Документи се подават в избраното училище, в което са обявени свободни места. Това става по график, определен от директора на училището. Документите се подават на място, като се представя оригин на свидетелството за основно образование.

Класирането се извършва от училищна комисия според бала на учениците. На сайта на РУО-София вече са публикувани свободните места към 17 август. Те са общо 805, като се виждат отделни позиции и за елитни гимназии.