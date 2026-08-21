Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

80% от ученическите лагери се оказаха необитаеми

22 от затворените бази са разположени по Черноморието

Днес, 13:57
Абсурдно изоставеното състояние на държавната почивна база за деца и ученици излезе наяве от доклад на Сметната палата.
БГНЕС
Абсурдно изоставеното състояние на държавната почивна база за деца и ученици излезе наяве от доклад на Сметната палата.

Сто и осем от общо 134 почивни бази не функционират поради изключително лоши битови условия или липса на интерес за настаняване. Това показва одит на Сметната палата на "Ученически отдих и спорт" за периода 2023-2024 г. Държавното дружество е в изключително тежко финансово състояние и на практика не може да изпълнява основната си социална функция – да предоставя достъпни услуги за деца и ученици. Вместо да носят полза, въпросните 108 бази се превръщат във финансово бреме, генерирайки ежегодни разходи за амортизации, заплати на охрана, местни данъци и такси и аварийна поддръжка.

22 от затворените бази са разположени по Черноморието, а 86 се намират на други места във вътрешността на страната и в планински райони в общо 21 области.

Абсурдното в случая е, че десетки бази са били необитаеми още в момента на прехвърлянето им в капитала на дружеството през 2004 г. За да започнат да функционират отново, тези рушащи се бази се нуждаят от сериозни инвестиции. Дружеството обаче се намира в състояние на хронична финансова загуба. Макар че част от неизползваните имоти (общо 24 обекта) се отдават под наем, генерираните приходи са крайно недостатъчни, за да се инвестира в тяхното възстановяване и модернизация, установява Сметната палата.

Последната година с положителен финансов резултат за дружеството е било през 2018 г. В момента дълговете са повече от собствения капитал, като натрупаната загуба към края на 2024 г. е 18,7 млн. лв. и надвишава капитала на дружеството с 36,6%.

За девет от затворените бази текат и съдебни спорове за собствеността, поради което е невъзможно те да се ползват. За 125 имота дружеството не е предприело действия за деактуване (отписване от актовите книги на съответните областни управители). Те едновременно се водят собственост на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД в Търговския регистър и частна държавна собственост в книгите на областните управители, което създава затруднения за дружеството в случай на разпореждане с тях. Дружеството дължи на МОН 6,9 млн. лв.

През одитирания период по договора е провеждан детски и ученически отдих в 20 от общо 26 почивни бази на територията на страната.  Две от почивните бази не са категоризирани по Закона за туризма и съответно не са функционирали. В четири почивни бази не са реализирани настанявания по договора, като в две от тях,услугите са ползвани само от свободно почиващи граждани. Общо за целия тригодишен период са реализирани 138 746 настанявания при заложена цел от 180 000. "Ученически отдих и спорт" провежда и творчески ваканции в 6 почивни сгради, но за две години по тази линия е приело 780 души. 

Одитът установява и други аномалии. Свободно почиващите например са плащали по-ниска цена от тази по организираните от МОН лагери на деца и ученици. Деца и ученици до 18-годишна възраст, почиващи с родители или придружители при свободно настаняване заплащат цена от 20 лв., без тя да е определена в заповедта на изпълнителния директор. През одитирания период услугите са ползвани от близо 6 хиляди свободно почиващи лица,  а постъпилите средства са в общ размер на 864 хил. лв.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ученически отдих и спорт, ученически лагери

Още новини по темата

МС отпусна 12 млн. лв. за ученически пътувания
26 Юни 2024

В 26 бази на МОН ученици могат да отидат на лагер за 20 лв. на ден
04 Май 2024

"Ученически отдих" обяви скандална поръчка за хранене
16 Май 2023

Безплатните ученически лагери спират заради изчерпан бюджет
22 Авг. 2022

Шефът на ученическите лагери е уволнен заради злоупотреби
19 Ноем. 2021

Хаосът при ученическите лагери - корупция или безхаберие
07 Ноем. 2021

8 млн. лв. са източени за фиктивни почивки на учениците

18 Окт. 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПРОСВЕТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Олигарсите си отдъхнаха!
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки