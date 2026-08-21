80% от ученическите лагери се оказаха необитаеми

Сто и осем от общо 134 почивни бази не функционират поради изключително лоши битови условия или липса на интерес за настаняване. Това показва одит на Сметната палата на "Ученически отдих и спорт" за периода 2023-2024 г. Държавното дружество е в изключително тежко финансово състояние и на практика не може да изпълнява основната си социална функция – да предоставя достъпни услуги за деца и ученици. Вместо да носят полза, въпросните 108 бази се превръщат във финансово бреме, генерирайки ежегодни разходи за амортизации, заплати на охрана, местни данъци и такси и аварийна поддръжка.

22 от затворените бази са разположени по Черноморието, а 86 се намират на други места във вътрешността на страната и в планински райони в общо 21 области.

Абсурдното в случая е, че десетки бази са били необитаеми още в момента на прехвърлянето им в капитала на дружеството през 2004 г. За да започнат да функционират отново, тези рушащи се бази се нуждаят от сериозни инвестиции. Дружеството обаче се намира в състояние на хронична финансова загуба. Макар че част от неизползваните имоти (общо 24 обекта) се отдават под наем, генерираните приходи са крайно недостатъчни, за да се инвестира в тяхното възстановяване и модернизация, установява Сметната палата.

Последната година с положителен финансов резултат за дружеството е било през 2018 г. В момента дълговете са повече от собствения капитал, като натрупаната загуба към края на 2024 г. е 18,7 млн. лв. и надвишава капитала на дружеството с 36,6%.

За девет от затворените бази текат и съдебни спорове за собствеността, поради което е невъзможно те да се ползват. За 125 имота дружеството не е предприело действия за деактуване (отписване от актовите книги на съответните областни управители). Те едновременно се водят собственост на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД в Търговския регистър и частна държавна собственост в книгите на областните управители, което създава затруднения за дружеството в случай на разпореждане с тях. Дружеството дължи на МОН 6,9 млн. лв.

През одитирания период по договора е провеждан детски и ученически отдих в 20 от общо 26 почивни бази на територията на страната. Две от почивните бази не са категоризирани по Закона за туризма и съответно не са функционирали. В четири почивни бази не са реализирани настанявания по договора, като в две от тях,услугите са ползвани само от свободно почиващи граждани. Общо за целия тригодишен период са реализирани 138 746 настанявания при заложена цел от 180 000. "Ученически отдих и спорт" провежда и творчески ваканции в 6 почивни сгради, но за две години по тази линия е приело 780 души.

Одитът установява и други аномалии. Свободно почиващите например са плащали по-ниска цена от тази по организираните от МОН лагери на деца и ученици. Деца и ученици до 18-годишна възраст, почиващи с родители или придружители при свободно настаняване заплащат цена от 20 лв., без тя да е определена в заповедта на изпълнителния директор. През одитирания период услугите са ползвани от близо 6 хиляди свободно почиващи лица, а постъпилите средства са в общ размер на 864 хил. лв.