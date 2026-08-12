Агенцията по акредитация е с нов шеф

Софийски университет Проф. Мария Нишева-Павлова - по време на награждаването й през 2025 г. с почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента от тогавашния ректор и настоящ министър проф. Георги Вълчев.

Проф. Мария Нишева-Павлова е новият председател на Националната агенция за оценяване и акредитация. Тя е била определена днес на правителственото заседание.

НАОА е специализиран държавен орган към МС за оценяване, акредитация и контрол на качеството на дейностите на висшите училища. Досегашният председател на агенцията проф. Елиза Стефанова е подала заявление за предсрочно прекратяване на мандата й, след като през юли бе избрана за ректор на Софийския университет.

Новият председател проф. Нишева-Павлова е автор на над 130 научни статии и една монография, повечето от които в реферирани и индексирани издания и е с над 400 цитирания в научни трудове на други автори. Заемала е длъжността "заместник-декан" на Факултета по математика и информатика към Софийския университет. Притежава административен и управленски опит и като председател на Научната комисия на Факултета по математика и информатика, председател на Атестационната комисия на Факултета по математика и информатика, ръководител на катедра „Компютърна информатика“, член на Университетския център за управление на качеството и член на Библиотечния съвет на СУ.