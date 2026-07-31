Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Образователният министър смени началника на просветата в Благоевград

31 Юли 2026
проф. Георги Вълчев
ЕПА/БГНЕС
проф. Георги Вълчев

Просветният министър Георги Вълчев е освободил от длъжност началника на Регионалното управление по образование в Благоевград Ивайло Златанов, съобщава БНР. Златанов е потвърдил новината, след като е получил заповед, в която отсъстват мотиви. Това е първата смяна на директор в регионално управление на образованието след встъпването в длъжност на новото правителство. 

Отстраняването на Златанов идва след извършена от инспектората на МОН проверка на дейността на управлението.Към момента няма официално обявени резултати от нея. Същевременно в Благоевград се трупа напрежение заради липсата на мотиви за отстраняването на Златанов, като в него подкрепа има събрани и подписи. 

БНР припомня, че Златанов се е явявал успешно на два пъти на конкурс за директорското място в РУО и е начело на управлението от дълги години. Не е ясно дали ще има проверки в други регионални управления. Този месец просветният министър Вълчев проведе организационна среща с РУО-тата по оперативни въпроси, но без те да са провокирани от сигнали или проверки. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

проф. Георги Вълчев, РУО

Още новини по темата

И МОН внезапно откри два Съвета на ректорите
17 Юли 2026

И висшистите могат да нанесат вреда, ако не са с добра подготовка
19 Май 2025

Идва ли краят на "доклад на доклада" за училищата
05 Февр. 2024

ГДБОП атакува управлението по образованието в Стара Загора
02 Ноем. 2023

МОН ще пише нови правила за избор на директори
07 Апр. 2022

Шефове на образователни управления са уволнени заради нарушения
06 Юли 2021

МОН започва проверки за партийни назначения
21 Юни 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПРОСВЕТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завоят на ПБ към 2021 г. не замества липсващата изборна реформа
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки