Образователният министър смени началника на просветата в Благоевград

Просветният министър Георги Вълчев е освободил от длъжност началника на Регионалното управление по образование в Благоевград Ивайло Златанов, съобщава БНР. Златанов е потвърдил новината, след като е получил заповед, в която отсъстват мотиви. Това е първата смяна на директор в регионално управление на образованието след встъпването в длъжност на новото правителство.

Отстраняването на Златанов идва след извършена от инспектората на МОН проверка на дейността на управлението.Към момента няма официално обявени резултати от нея. Същевременно в Благоевград се трупа напрежение заради липсата на мотиви за отстраняването на Златанов, като в него подкрепа има събрани и подписи.

БНР припомня, че Златанов се е явявал успешно на два пъти на конкурс за директорското място в РУО и е начело на управлението от дълги години. Не е ясно дали ще има проверки в други регионални управления. Този месец просветният министър Вълчев проведе организационна среща с РУО-тата по оперативни въпроси, но без те да са провокирани от сигнали или проверки.