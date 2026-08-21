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Просветното министерство почна тайна чистка по регионите

Смените са без конкурс

Днес, 09:51
Просветният министър сменя началници на РУО, без да счита за необходимо да уведомява обществеността за това.
ЕПА/БГНЕС
Просветният министър сменя началници на РУО, без да счита за необходимо да уведомява обществеността за това.

Управляващите тихомълком са започнали масови смени на началниците на Регионалните управления на образованието, обяви Николай Денков от "Продължаваме промяната". "Въпросът не е в конкретните хора и тяхната компетентност, а в начина, по който се случва чистката. На повечето места смяната е от днес за утре със „свои“ - уж временно, но с обещание за постоянно назначение след конкурса. Без прозрачност", пише депутатът. Той не посочва кои РУО-та има предвид.

"Това е явно заобикаляне на закона. С включени мутренски елементи – заплахи, познати от времето на ГЕРБ и ДПС, към някои от старите началници и директори, че ако не си тръгнат доброволно, ще ги принудят да напуснат с нагласени проверки. Познатият модел си продължава. И вместо системата да се освободи от политическото влияние, което я съсипа през последните десет години, става още по-зле. Партийните уволнения и назначения се случват, докато управляващите още не са прочели собствената си управленска програма за образование. И все още спорят помежду си предлагат ли или не военна подготовка в училище, например", пише Денков.

Проверка на "Сега" показва, че действително има смени в някои регионални управления през юли и август, като нито една от тях не е обявена официално от министерството. В Кюстендил Мая Стойчева-Николова е освободена със заповед от 24 юли, като новината се разбра онзи ден. В Благоевград Ивайло Златанов е освободен в края на юли, а Методи Попов е назначен за временно изпълняващ длъжността. В Бургас Валентина Камалиева е освободена, като от 3 август длъжността временно изпълнява Лиляна Иванова.

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регионално управление на образованието, регионални управления по образованието, РУО

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