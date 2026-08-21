Просветното министерство почна тайна чистка по регионите

Управляващите тихомълком са започнали масови смени на началниците на Регионалните управления на образованието, обяви Николай Денков от "Продължаваме промяната". "Въпросът не е в конкретните хора и тяхната компетентност, а в начина, по който се случва чистката. На повечето места смяната е от днес за утре със „свои“ - уж временно, но с обещание за постоянно назначение след конкурса. Без прозрачност", пише депутатът. Той не посочва кои РУО-та има предвид.

"Това е явно заобикаляне на закона. С включени мутренски елементи – заплахи, познати от времето на ГЕРБ и ДПС, към някои от старите началници и директори, че ако не си тръгнат доброволно, ще ги принудят да напуснат с нагласени проверки. Познатият модел си продължава. И вместо системата да се освободи от политическото влияние, което я съсипа през последните десет години, става още по-зле. Партийните уволнения и назначения се случват, докато управляващите още не са прочели собствената си управленска програма за образование. И все още спорят помежду си предлагат ли или не военна подготовка в училище, например", пише Денков.

Проверка на "Сега" показва, че действително има смени в някои регионални управления през юли и август, като нито една от тях не е обявена официално от министерството. В Кюстендил Мая Стойчева-Николова е освободена със заповед от 24 юли, като новината се разбра онзи ден. В Благоевград Ивайло Златанов е освободен в края на юли, а Методи Попов е назначен за временно изпълняващ длъжността. В Бургас Валентина Камалиева е освободена, като от 3 август длъжността временно изпълнява Лиляна Иванова.