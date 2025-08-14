Петима ще се борят за най-важния просветен пост в София

Петима кандидати са допуснати до конкурса за най-важния пост в образователната система на София - началник на Регионалното управление на образованието. Съревнованието продължават Клара Арабаджиева, Вяра Богатева, Елеонора Лилова, Филип Филипов и Вера Влахова.

Петимата ще се явят на тест на 19 август, а след това издържалите ще се явят на интервю. Те трябва да познават дълъг списък с нормативни актове - закони, наредби, кодекси. Клара Арабаджиева е директор на столичното 19.СУ „Елин Пелин“. Вяра Богатева е директор на детски градини в София и образователен директор на SoftUni Kids. Елеонора Лилова е била директор на агенцията за закрила на детето и директор на СУ „Акад. Емилиян Станев“. Филип Филипов е директор на Професионалната гимназия по електротехника и автоматика. Вера Влахова е старши експерт в РУО, била е школски директор в Сандански.

От конкурса са отстранени двама кандидати. Анна Гумас отпада поради това, че не е удостоверила с документи 5-годишен опит на ръководна длъжност в системата на предучилищното и училищното образование или опит на ръководна или експертна длъжност в администрация, свързана със системата. Силвия Златанова е отстранена поради сходни причини - не е предоставила документи за продължителността и областта на професионалния опит.

От близо 20 години начело на РУО-София е Ваня Кастрева. Тя заема поста от 13 юни 2006 г.