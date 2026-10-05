Турция изненадващо се оказа топ дестинация за образование

На фона на обичайните предпочитания за обучение в чужбина Турция се оказа изненадващ лидер. Това е страната, която привлича най-много студенти от България - 24% от заминаващите да учат в чужбина избират университет точно в южната ни съседка. Данните са за 2024 г. и са в доклад за състоянието на образованието в България на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, публикуван тези дни. За тях първо писа "Дневник".

На второ място по предпочитание за българските студенти към 2024 г. е Нидерландия (23%), следвана от Германия (21). В ТОП 5 са и Великобритания и Австрия с по 6%. Вече има податки, че тези тенденции се променят, като на мода е Испания, но дори през 2024 г. картината е доста различна сега в сравнение с 2015 г. Тогава предпочитанията са били на страната на Германия и Великобритания, следвани от Нидерландия, Австрия и Франция, показва преглед на "Сега" на доклада.

При входящия поток студенти към български университети изненади няма. На първо място е Гърция (20%), следвана от Великобритания (16%), Украйна (10%), Германия (10%), Италия (6%). И тук има значителна промяна в последните години. През 2015 г. България е привличала главно студенти от района - Турция, Гърция, Република Северна Македония, а в ТОП 5 са влизали с малък дял от 4% Украйна и Германия. Тук основният фактор е популярността на медицинското ни образование.

Прави впечатление, че България все още се различава от обичайния профил на държавите, които членуват в клуба на развитите страни. Повечето от тях приемат повече студенти от чужбина, отколкото изпращат към университети в други държави, докато в България е обратното. Общо за ОИСР изходящият поток на студенти е 6%, докато в България е двойно по-голям - 12%. Входящият поток за ОИСР е 12%, докато в България е 8%.

Много любопитни са данните за другите страни. Китай и Индия са основните донори на студенти към другите държави в ОИСР. Китайците са сред петте водещи групи чуждестранни студенти за близо 20 държави, включително Германия, Япония и САЩ. Индия е водещ износител на студенти за страни като Канада, Германия и Обединеното кралство, като тяхното предпочитание е към англоезичните дестинации. Индийските студенти представляват 40% от международните студентски потоци към Канада и над 20% от потоците към Великобритания и САЩ.

Освен тези два световни лидера, студентската мобилност обикновено се определя от регионални групи, при които географската и езиковата близост намаляват „психологическата дистанция“ за студентите. Например студенти от Колумбия, Еквадор и Перу доминират сред чуждестранните студенти в Чили и Испания, докато историческите връзки, езикът и миграцията продължават да оказват влияние и във Франция, където четири от петте водещи държави на произход на международните студенти са африкански държави. За разлика от тях, Чехия и Полша приемат предимно студенти от съседните Беларус, Словакия и Украйна.

Върху тези потоци влияят и политическите кризи. Украйна се превърна във водеща държава на произход за Литва и Словакия, а Венецуела се издигна сред водещите държави на произход в Чили и Колумбия.

Петте водещи държави сред приемащите чуждестранния поток са Австралия, Канада, Германия, Великобритания и САЩ. Заедно те приемат почти 60% от всички международни студенти, които се придвижват към държави от ОИСР. Великобритания и САЩ продължават да привличат студенти от различни региони благодарение на глобалното значение на английския език и престижа на техните висши учебни заведения, пише в доклада. В Европа Германия е основният регионален център, като се нарежда сред петте най-предпочитани дестинации за почти всяка държава на континента, както и за студенти от Австралия, Япония и Корея.

Тенденциите при избора на дестинация показват постепенно диверсифициране на пазара на студентска мобилност, тъй като регионалните центрове придобиват все по-голямо значение в периода между 2015 и 2024 г. Например Нидерландия се превръща във водещ регионален център, като до 2024 г. става най-предпочитаната дестинация за студентите от Белгия, Естония, Латвия, Литва, Полша и Румъния, а същевременно се нарежда на второ място сред предпочитаните дестинации за студентите от Финландия, Германия, Ирландия и Португалия. Тази промяна отразява разширяването на програмите, преподавани на английски език, както и конкурентните структури на таксите за обучение в континентална Европа. В същото време последните политически дискусии в Нидерландия започнаха да се фокусират върху балансиране на интернационализацията с цел управление на капацитета на системата.

Регионалните модели на мобилност също се промениха през последните години. Австралия продължава да бъде една от основните дестинации за студентите от Нова Зеландия, което отразява дългогодишните географски и културни връзки, докато Япония се появи сред петте най-предпочитани дестинации за австралийските студенти, които учат в чужбина.

Тези променящи се модели показват, че макар традиционните центрове да запазват водещата си позиция, студентите все по-често търсят дестинации, които предлагат баланс между качество на образователните институции и благоприятни възможности за реализация след завършване на обучението, коментират авторите на изследването.