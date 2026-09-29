Испания е новата любима образователна дестинация на българите

Двойно повече български младежи започват висше образование в Испания, а общият брой на заминаващите да учат в чужбина расте с 9%. Това сочат данните на Интеграл България, представени в навечерието на есенното издание на най-голямото национално изложение „Световно образование“. То ще се проведе от 1 до 4 октомври във Варна, Бургас, Пловдив и София.

Нидерландия остава най-предпочитаната дестинация за висше образование за трета поредна година с дял от 32%. Испания е втора с 16%. Над 95% от кандидатите за програми на испански се насочват към държавни университети, а наред с Мадрид и Барселона расте интересът към университети във Валенсия, Севиля, Мурсия, Аликанте и Малага. Страната е следвана от Австрия и Италия с по 10% и Германия с 9%.

Ирландия също отчита повече кандидатури, като най-силен е интересът към музика, 3D анимация, визуални ефекти, кино и режисура. Като граждани на ЕС българските студенти могат да кандидатстват за финансиране в ирландските учебни заведения, обвързано с доходите на семейството, което може да покрие годишната такса от 2500 до 5000 евро.

Белгия привлича с достъпна цена и практическо обучение. За академичната 2026–2027 г. делът на българските студенти в страната нараства с 21%. Годишната такса е 1181 евро, а сред най-търсените специалности са бизнес, компютърни науки, изкуство и дизайн. При избора на белгийски университет решаващ фактор е и по-достъпното настаняване в сравнение с други водещи европейски дестинации.

Австрия остава в топ 5 благодарение на ранния прием в университетите по приложни науки и програмите на немски и английски език. В много от тях може да се кандидатства още между март и юни, което позволява и по-ранно осигуряване на квартира. Германия запазва силните си позиции в инженерните науки, медицината, икономиката, архитектурата и правото с обучение на немски език.

Фокусът на българските кандидат-студенти остава насочен основно върху Европа, като сред привлекателните възможности за висше образование са безплатното обучение във Финландия, Швеция и Дания, както и по-ниските такси във Франция и Белгия. Монако, Малта и Унгария също са на картата с възможни дестинации, които привличат интереса на българските ученици.

Програмата Work & Travel USA стартира силно и по-рано от обичайното, посочват от "Интеграл". Немалко студенти са запазили място още през септември и през първите месеци на следващата година предстои да подпишат работна оферта и да преминат визово интервю. След 3700 заминали български участници през 2025 г. и запазени нива през 2026 г., очакванията са броят им през лято 2027 г. да се увеличи. Сред най-популярните региони са Аляска, Монтана и Източното крайбрежие на САЩ, а част от участниците търсят и по-нестандартни локации като Тексас, Аризона и Южна Каролина.

Освен финансирането, все по-голяма роля в избора на университет имат и бързите промени в дигиталната ера. Бизнесът, икономиката, компютърните науки, технологиите, инженерството и дизайнът остават водещи, но тази година расте интересът към право и психология. Според експертите на Интеграл България това са области, в които човешкият фактор остава определящ и които ще бъдат засегнати в по-малка степен от изкуствения интелект.

Посетителите на изложението ще могат да се срещнат с представители на над 40 университета и училища от Европа и Азия и да получат персонализирани консултации за обучение в чужбина. Сред новите участници са Aarhus University (Дания), Kyungbok University (Южна Корея) и IED - Istituto Europeo di Design (Италия). Aarhus University ще представи програми в областта на бизнеса и икономиката, когнитивните науки и компютърните науки, а Kyungbok University - възможностите за практическо обучение и професионална реализация в Южна Корея. IED ще запознае кандидатите с програмите си по дизайн, мода, визуални изкуства и комуникации, както и с възможностите за финансиране при ранно кандидатстване.

Ранна подготовка

Подготовката за кандидатстване в чужбина започва все по-рано и изисква ясно планиране, отбелязват от "Интеграл". Изборът на профилиращи предмети след 10. клас е пряко свързан с изискванията за прием в редица европейски държави, а кариерното ориентиране, езиковата подготовка и извънкласните дейности все по-често са част от цялостната стратегия за кандидатстване.

В тази връзка Интеграл България ще представи за първи път на есенното издание на изложение „Световно образование“ ново портфолио от продукти за кариерно ориентиране, които имат за цел да помогнат на кандидатите да открият силните си страни, да изберат подходящия профил в училище, да направят своя избор за специалност и да проверят дали той е правилен чрез интерактивен курс. Всеки посетител на изложението ще може да се възползва от ексклузивни отстъпки между 10 и 20% от цената на подготвителен курс за IELTS и услугите за кариерно ориентиране.

Регионално

Във Варна с 69% повече ученици започват висше образование в чужбина, като се открояват специалностите авиоинженерство, международно право, корабостроене и морско инженерство. В Бургас броят на студентите в чужбина е с 66% по-висок, а компютърните науки, изкуството и дизайнът изпреварват бизнеса и икономиката. В Пловдив и региона ръстът е 25%, с водещи специалности бизнес, компютърни науки, инженерство, дизайн и медицина. Най-много заминаващи оттам има от езиковите гимназии, Математическата гимназия и Професионалната гимназия по електроника и електротехника, следвани от хасковските ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ и ПМГ „Акад. Боян Петканчин“. Тази година пловдивското издание на изложението ще събере рекорден брой участници, сред които над 10 университета от Австрия, Нидерландия, Финландия, Дания, Германия и Южна Корея.