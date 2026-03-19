Студентите ни в чужбина търсят технологии вместо хуманитарни науки

Процесите по дигитализация и очакваните промени в пазара на труда се отразяват и на желанията на българските кандидати за висше образование в чужбина - технологиите, AI и креативните специалности изместват хуманитарните науки сред предпочитанията на младежите. Това показват данни на образователното изложение „Световно образование“ март 2026 г., организиран от Интеграл България. Традиционни дестинации запазват присъствието си, но нови икономически и технологични фактори извеждат на преден план определени държави и специалности.

Нидерландия се утвърждава като водеща дестинация за висше образование. Ако през 2025 г. 27% от записаните студенти бяха избрали страната, към март 2026 г. вече 39% от кандидатстващите се насочват към нея. Това се дължи както на активно участие на водещи холандски университети във форума, така и на мерките на Нидерландия за решаване на проблемите с настаняването, като в технологичния хъб Айндховен вече са осигурени 1000 нови студентски апартамента за септември 2026 г.

Следващи в предпочитанията са Испания, Италия, Белгия и Австрия. Сред най-интересните тенденции през т.г. е рязкото увеличение на кандидатурите за Белгия - с 38%. вероятно заради достъпната годишна такса за обучение от едва 1181 евро, силната практическа насоченост на университетите и по-достъпно настаняване. Испания и Италия също отчитат стабилен ръст - съответно с по 14% и 13%. Интересът към тях се разширява отвъд традиционните хуманитарни науки, като се търсят програми за бизнес, технологии и креативни индустрии. Италия привлича с разнообразие от програми на английски в държавните университети, както и със стипендии за най-талантливите.

Великобритания също се връща във фокуса на българските кандидат-студенти, след като страната обяви намерението си отново да се включи в програмата за студентски обмен „Еразъм“ от 2027 г. Данните на централизираната система за кандидатстване UCAS вече показват 3,2% ръст на кандидатите от ЕС за 2026 г.

Сред държавите, които привличат внимание с ранни процедури за кандидатстване, са Германия и Австрия. Университетите по приложни науки в Австрия например приемат документи още между март и юни, което позволява осигуряването на място и настаняване значително по-рано.

Къде какво се търси

Наред с избора на държава се променя и профилът на търсените специалности. Най-желани от българските студенти са програми, свързани с технологии и иновациите. В челните позиции са бизнес и икономика, компютърни или инженерни науки, и креативни индустрии. Все по-силен интерес има към области като изкуствен интелект, киберсигурност и дигитални медии. Тази тенденция се вижда отчетливо и на регионално ниво в страната.

В Пловдив се наблюдава устойчивост в предпочитанията към Нидерландия, Австрия, Германия и Италия, има и интерес и за Белгия. Пловдивските ученици търсят информация както за изследователски университети, така и за тези с приложни науки. Засилен интерес има към творчески специалности и иновативни технологични програми - като дигитален дизайн, театрално изкуство, креативни технологии, изкуствен интелект и киберсигурност.

В Бургас и региона се регистрират двойно повече кандидатури за Нидерландия спрямо пролетта на 2025 г. Подадените документи от региона са скочили със 70%, като водещи дестинации са Нидерландия, Австрия, Италия, Белгия и Германия. За първи път се наблюдава сериозен интерес към Испания, по-конкретно към университетите в Мадрид и Барселона. Бургаските ученици се насочват масово към специалности в сегмента арт и дизайн, търсейки обучение в Нидерландия, Италия и Ирландия.

Варна отчита с 16% повече кандидати спрямо предходния период, като Белгия бележи най-осезаем ръст с двойно повече кандидатури, след което се нареждат Нидерландия, Испания, Великобритания, Италия и Германия. Морската столица се отличава с най-голямо разнообразие в избора на специалности - като морско право, авиоинженерство с обучение за пилоти, корабостроителство и инженерство, както и дизайн на комикси и концептуално изкуство.