В 5 професионални направления учат почти само жени, а в 4 - само мъже

При медицинските сестри делът на жените е 96%

Днес, 06:51
Сред учителите преобладават жените.
Дисбаланси в структурата на студентите у нас по пол регистрира проектът на нова Карта на висшето образование в България за 2025 г.

Жените превъзхождат мъжете като дял от общия брой студенти - близо 109 хиляди (57%) са жени спрямо малко над 82 хиляди мъже (приблизително 43%), показват данните. За сравнение - м.г. съотношението е било 58% към 42%.

В няколко професионални направления действащите студенти са почти изцяло жени - особено в педагогика - 95%, теория и управление на образованието - 90%, здравни грижи - 87%, социални дейности - 83% и психология - 82%.

Мъжете имат над 80% дял в електротехника, електроника и автоматика, металургия, комуникационна и компютърна техника и машинно инженерство. В регулираната специалност акушерка жените са 99%, в медицинска сестра - 96%, в управление на здравните грижи - 94%, а в медицински лаборант - 92%, докато мъжете са над 90% от студентите в три регулирани специалности от транспорт, корабоплаване и авиация - електрообзавеждане на кораба, корабни машини и механизми и корабоводене.

Жените преобладават в шест от осемте най-масови професионални направления - изключение са комуникационна и компютърна техника и информатика и компютърни науки.

