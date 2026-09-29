Национален СТЕМ център отвори врати в София

Новият Национален STEM център отвори врати днес. Високотехнологичната сграда бе официално открита от министър-председателя Румен Радев и министъра на образованието проф. Георги Вълчев. На събитието присъстваха още вицепремиерът Атанас Пеканов, министърът на иновациите Иван Василев, председателят на просветната комисия в парламента Димитър Здравков.

Новият център ще бъде отворен за училищата от цялата страна и ще осигури модерна среда за подготовка на българските олимпийски отбори. Модерната сграда, финансирана със 17,5 млн. евро по Националния план за възстановяване и устойчивост, е с обща площ 6112 кв. м. на територията на София Тех Парк. В нея са изградени специализирани лаборатории - по природни науки, зелени технологии и устойчиво развитие, дизайн и 3D прототипиране, роботика и кибер-физични системи и математика и информатика. Разполага още със зала за изкуствен интелект, студио за дигитални и аудио-визуални изкуства и работилници за практическа и приложна дейност и др. Създадени са и пространства за обучение на открито - детска STEM площадка, оранжерия, външна класна стая и амфитеатър, както и многофункционално спортно игрище.

Възможностите на новия Национален STEM център бяха представени от ученици и участници в олимпийските отбори на България по химия, биология, физика, математика, информатика и изкуствен интелект. Министърът-председателят Румен Радев също влезе в лабораториите при младите ни таланти, които показаха различни експерименти и иновативни проекти.

Директорът на центъра проф. Найден Шиваров разказа на гостите за възможностите, които предлага новото пространство и представи участниците в демонстрациите. В лабораториите гостите видяха от 3D биопринтиране до изследване на ефективността на фотоволтаици и ветрогенератори. Учениците показаха работа с хуманоидни и мобилни роботи и дронове, както и приложения на олимпийската математика и информатика в реалния свят.

В залата по изкуствен интелект бяха представени възможностите на локален голям езиков модел, използването на ИИ в учебния процес и програмирането с помощта на изкуствен интелект. В останалите пространства учениците представиха дигитални и аудио-визуални технологии, хранителни технологии, текстилен дизайн, дърворезба и други практически STEAM дейности.

Новата сграда на Националния STEM център и трите изнесени бази са реализирани по проект „Създаване на Национален и на регионални STEM центрове“, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост с близо 19 млн. евро. Те са част от мащабната инвестиция за модернизиране на образованието и научните изследвания в България, която е в размер на над 788 млн. евро. Обновява се образователната среда от детската градина и училището до професионалното и висшето образование, като паралелно с модернизирането на сградите се разширяват възможностите за практическо обучение и работа със съвременни технологии.

С над 250 млн. евро са изградени STEM центрове в българските училища. Освен това е модернизирана инфраструктурата на общо 182 детски градини, училища, общежития, професионални гимназии и университетски кампуси в страната. Други 26 професионални гимназии се превръщат в центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение. Целта е в тях учениците да се подготвят в съвременна интердисциплинарна среда за професии и икономически сектори с ключово значение за развитието на регионите.