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МОН публикува резултатите от поправителните матури

Днес, 18:37
Pexels.com

Просветното министерство публикува резултатите от поправителните сесии на зрелостните изпити, проведени през август и септември. Зрелостниците могат да направят справка в системата на адреса: https://infopriem.mon.bg/ 

Общо над 5700 зрелостници се явиха на матурата по български език и литература на 21 август. В лятната сесия участват тези, които не са били допуснати на минали изпити, по някаква причина са ги пропуснали или са получили слаба оценка при предишен държавен зрелостен изпит.

На втората матура по профилиращ предмет се явиха 1138 зрелостници, а на допълнителните – 209.

Зрелостниците имат право да се запознаят с оценените индивидуални изпитни работи през следващите три работни дни в училищата, в които са приключили обучението си в 12-и клас.

Общо 33 изпитни работи с идентични отговори на задачи от матурата по български език и литература са анулирани през лятната сесия, съобщават от МОН. Анулират се работи с идентично съдържание на въпросите със свободен отговор. 

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Ключови думи:

държавни зрелостни изпити

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