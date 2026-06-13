И четиримата пълни отличници на матурите са от СМГ

И четиримата зрелостници с максимален резултат на матурите в 12-и клас в България са от Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“. Това са Владимира, Теодора, Деница и Лъчезар, които са постигнали по 100 точки на двата държавни зрелостни изпита, съобщават от Регионалното управление на образованието в София-град.

Общо 38 зрелостници в цялата страна са постигнали пълни шестици и на двата държавни зрелостни изпита тази година, като отличната оценка се поставя при резултат над 95 от максимални 100 точки, поясняват от РУО.

Тази година средният резултат от държавния зрелостен изпит по български език и литература е 60 точки, или добър 4,39. Това е най-високото постижение, откакто бяха въведени матурите през 2008 г., съобщи просветното министерство по-рано тази седмица. Само един ученик има 0 точки и на два изпита. Отличните оценки са се увеличили с над 20%.

На фона на тези добри новини министерството беше критикувано, че не дава цялата картина и за пръв път не е ясно какво е разпределението на децата по всички скали на оценките.

"Малко по-високи средни резултати от ДЗИ не може да са основание за каквито и да е изводи, още по-малко за задоволство или радост. Липсва надежден инструмент за съпоставимост на изпитите между годините, системата си е същата, а випуските от едно поколение не се различават толкова много помежду си", коментира по този повод депутатът от ГЕРБ и бивш просветен министър Красимир Вълчев. Ето още от неговия коментар: