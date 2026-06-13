И четиримата пълни отличници на матурите са от СМГ

И четиримата зрелостници с максимален резултат на матурите в 12-и клас в България са от Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“. Това са Владимира, Теодора, Деница и Лъчезар, които са постигнали по 100 точки на двата държавни зрелостни изпита, съобщават от Регионалното управление на образованието в София-град.
Общо 38 зрелостници в цялата страна са постигнали пълни шестици и на двата държавни зрелостни изпита тази година, като отличната оценка се поставя при резултат над 95 от максимални 100 точки, поясняват от РУО.
Тази година средният резултат от държавния зрелостен изпит по български език и литература е 60 точки, или добър 4,39. Това е най-високото постижение, откакто бяха въведени матурите през 2008 г., съобщи просветното министерство по-рано тази седмица. Само един ученик има 0 точки и на два изпита. Отличните оценки са се увеличили с над 20%.
На фона на тези добри новини министерството беше критикувано, че не дава цялата картина и за пръв път не е ясно какво е разпределението на децата по всички скали на оценките.
"Малко по-високи средни резултати от ДЗИ не може да са основание за каквито и да е изводи, още по-малко за задоволство или радост. Липсва надежден инструмент за съпоставимост на изпитите между годините, системата си е същата, а випуските от едно поколение не се различават толкова много помежду си", коментира по този повод депутатът от ГЕРБ и бивш просветен министър Красимир Вълчев. Ето още от неговия коментар:
Ако има информация, която трябва да се коментира и да ни тревожи, това според мен е фактът, че за поредна година под 1500 зрелостници от профилирани паралелки са избрали да се явят на втора матура по математика. Под 100 зрелостници са избрали ДЗИ по “Физика и астрономия” и “Химия и опазване на околната среда”. От друга страна близо 16 хиляди - 10 пъти повече, са избрали матура по чужд език. Тази информация е много по-важна от средните резултати, които сами по себе си не говорят нищо.
България не може да просперира без инженери и развитие на индустриите с висока добавена стойност. Реалните индустрии, биотехнологиите, химичните технологии, информационните технологии, енергетиката са секторите, благодарение на които растем. От техния ръст се формират по-високите доходи във всички останали сектори. А те от своя страна имат нужда от инженери и специалисти, учили за професии, които изискват по-задълбочено изучаване на математика, физика и химия.
С толкова малко зрелостници по математика, физика и химия не можем да обезпечим инженерно-техническите и природно-математическите специалисти във висшите училища. Няма как да имаме и добро икономическо образование без математика.