МОН задвижи приема на студенти за медсестри в Добрич

МОН задвижи процедурата, която ще позволи на първите студенти по специалност „Медицинска сестра“ във филиала на Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в Добрич да започнат обучението си през тази академична година. Проектът за промяна на решението за държавния план-прием за 2026/27 г. вече е публикуван на сайта на ведомството.

С него се предлага да бъдат утвърдени 15 места за специалност „Медицинска сестра“, редовна форма, степен „бакалавър“ за академичната 2026/2027 г. Това е необходимата административна стъпка, за да може университетът да започне приема студенти в новия си филиал в Добрич.

Само преди дни депутатът от Добрич Деница Сачева алармира, че приемът все още не може да започне, въпреки че филиалът вече е открит с решение на Народното събрание. Тя съобщи, че е получила десетки сигнали от притеснени бъдещи студенти и определи забавянето на административната процедура като „по-дълго от необходимото“. Сачева посочи, че е получила уверение от МОН, че проектът за план-приема ще бъде публикуван за обществено обсъждане в четвъртък, но и до петък това не бе направено.

Филиалът в Добрич бе открит с решение на парламента на 29 юли 2026 г. Създаването му е свързано с дългогодишните опити в града да бъде възстановено обучението на медицински кадри на фона на сериозния недостиг на медицински сестри в региона. Проектът премина през необходимите процедури, включително положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация, осигуряване на учебна и клинична база, както и ремонт и оборудване на помещенията. Според проекта академичният състав на филиала трябва да включва 10 души, а общо преподавателите, които ще участват в обучението през годините, да достигнат 70.

След окончателното утвърждаване на приема университетът ще може да предприеме следващите стъпки по записването на студентите. От ръководството вече са предприели действия за уведомяване на бъдещите студенти и за разясняване на ситуацията.

Още студенти и в други университети

Проектът на МОН предвижда промени в държавния план-прием и на още няколко висши училища. Националната спортна академия получава 20 места за редовно обучение по държавна поръчка в направление "Педагогика на обучението по…", които досега са били определени „под условие“ (студентите да сключат договор с работодател). Химикотехнологичният и металургичен университет - София иска същата промяна за 15 места по "Биотехнологии". МОН предлага и те да бъдат без условие, тъй като приемът в това направление се извършва с оценка от държавния зрелостен изпит по биология или с конкурсен изпит по биология, а тези специалности не попадат сред определените за прием „под условие“ (за договор с работодател)

Предлага се и едно допълнително място за докторант в Русенския университет по реда на Постановление 103 за обучение на българи в чужбина. Мястото е за нуждите на поделението на университета в Тараклия, Молдова. То се прехвърля от Пловдивския университет, където за мястото по докторската програма „Педагогика на обучението по биология“ няма заявен интерес. Така местата за Русенския университет в Тараклия стават четири при разрешени до пет.

Според разчетите на МОН необходимите допълнителни средства за 2027 г. за предложените промени възлизат на 47 935 евро, като са в рамките на предвидените средства за висше образование.