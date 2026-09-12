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Столицата и МЗ се скараха за медсестрите в яслите

Над 1/2 от медицинските сестри в детските градини са над 62 г., казват от СО

12 Септ. 2026
Българската система остава единствената в Европа, в която вместо експерти по ранно детско развитие все още има изискване две медицински сестри да работят във всяка яслена група, казват от СО.
Илияна Кирилова
Българската система остава единствената в Европа, в която вместо експерти по ранно детско развитие все още има изискване две медицински сестри да работят във всяка яслена група, казват от СО.

Столичната община влезе в остър задочен спор със здравния министър заради недостига на медицински сестри в детските ясли. Поводът стана твърдението на министър Катя Ивкова, че не се налагат промени в нормативната уредба и че няма проблем с липсата на персонал. От „Московска“ обаче веднага опровергаха изявленията и препоръчаха на министъра първо да изясни позицията на собственото си министерство, тъй като през последните години оттам са давани различни становища по въпроса.

От общината предоставиха данни, според които от 713 медицински сестри в столичните детски градини 375 са над 62 г., т.е. повече от половината, а 175 са над 70 г. При това положение по-важният въпрос вече става кой ще се грижи за децата след няколко години.

Общината иска промяна в организацията на яслената грижа, така че в нея да могат да участват повече специалисти по ранно детско развитие, а не всяка яслена група задължително да разчита на две медицински сестри. Оттам посочват, че България е единствената страна в Европа с подобно изискване. Подкрепа за идеята, според общината, са дали Българският лекарски съюз, Софийската лекарска колегия и Българската педиатрична асоциация. В същото време от здравното министерство заявяват, че педагогът не може да замества медицински специалист за дейности, за които се изисква медицинска квалификация.

Именно тук от Столичната община виждат противоречие. По думите им Министерството на здравеопазването през годините е давало различни становища по въпроса. В писмо от 29 юни зам.-министърът Ивиан Бенишев например уточнява, че педагог, преминал специално обучение, не придобива качеството на медицински специалист и не може да извършва дейности, изискващи медицинска квалификация. Затова от „Московска“ настояват министър Ивкова първо да изясни каква е позицията на собственото й ведомство и защо тя се разминава с досегашните му становища. Според общината постоянното търсене на ново тълкуване показва, че нормативната уредба най-малкото се нуждае от прецизиране.

 

РИСК

Вчера Столичната община настоя за пореден път за спешна законодателна промяна на модела на работа в яслените групи. В противен случай има риск да бъдат затворени 78 яслени групи, което означава, че 1716 деца са в риск да останат без грижа. Общо 520 медицински сестри са необходими за 260 яслени групи, информираха от общината. В момента работят 364, като повече от половината са в пенсионна възраст.

 

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Ключови думи:

детски ясли, медицински сестри

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