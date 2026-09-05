ГЕРБ предлага допълнително финансиране на учители методисти

Пореден законопроект за промени в закона за предучилищното и училищното образование внесоха в НС депутати от ГЕРБ-СДС. Проектът предвижда допълнително финансиране за две групи учители - учители методисти и базови учители. Предвидени са и мерки срещу формализма в оценяването на работата на учителите.

В момента базовите учители, които подготвят студенти по педагогика на място в детските градини и училища, са недофинансирани от университетите. Редно е тяхната работа да бъде допълнително финансирана чрез регламентирането на допълнително трудово възнаграждение, се изтъква в мотивите на проекта. За целта според калкулациите на вносителите, сред които е и бившият просветен министър Красимир Вълчев, ще са необходими 2.5 млн. евро годишно. Други 4.3 млн. евро да бъдат отпуснати за финансиране на нов статут на учител методист. И в момента РУО-ата са длъжни да оказват методическа подкрепа, но не разполагат с административен капацитет. Затова се предлага да се ползва експертизата на реално работещи в училища и градини, като всяко РУО да определя броя на учителите методисти за областта. Такива ще могат да са старши или главни учители. Те ще работят в съответната институция с намалена преподавателска норма, за да могат да изпълняват и задачи по методическа подкрепа. Възлагането на методическа подкрепа ще се прави от конкретното РУО.

В проекта с промени е включена и изрична забрана педаготическата работа на специалистите да се оценява въз основа на документите, които той е длъжен да съставя. Това е промяна, за която Вълчев говори отдавна. Според бившия просветен министър културата на формализъм е една от основните пречки пред подобряването на педагогическите резултати. Когато системата не успява да оцени качеството, замества това формално с оценка на документи. Това трябва да се преустанови, считат вносителите на промените.