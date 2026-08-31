Две дълги пролетни ваканции ще има през 2027 г.

Две дълги почивки през пролетта ще имат учениците – девет дни в началото на април (от 3 до 11 април) и десет около Великден и Гергьовден (от 30 април до 9 май), което дава възможност за пълноценен отдих и по-добър баланс между почивни дни и учебни занятия, обясни министерството на образованието. Графикът на учебното време е утвърден и публикуван на сайта на МОН, след доста спорове и коментари кога да започва учебната година и такива ли трябва да останат ваканциите.

На база получените становища са направени финални промени, в които са отразени мнозинството от коментарите за елиминиране на накъсванията в обсъждане на възможностите за сливане около празници, посочват от министерството. Ето защо 5 май и 7 май ще са неучебни за учениците от 1. до 11. клас. Това позволява по-дълъг отдих около Великден и Деня на храбростта, като на практика учениците ще имат две по-продължителни почивки през пролетния период.

Традиционно неучебен ще е 25 май, денят след празника на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Така около 24 май ще се съберат още четири дни без учебни занятия.

Пролетната ваканция за 12. клас ще е от 8 до 11 април, както беше предложено в графика в края на юли, а 5 и 7 май остават учебни. Това е важно, за да се осигури време за оформяне на оценките за приключване на последния гимназиален клас и за подготовка за предстоящите държавни зрелостни изпити, посочват от МОН. За зрелостниците учебна година е по-кратка (до 13 май) и затова запазването на всеки учебен ден в последните седмици е от съществено значение за успешното ѝ приключване.

За да се спази законовото изискване за брой учебни дни през учебната година, двата неучебни в началото на май ще изместят края на учебните занятия с два дни. Така учениците от 1. до 3. клас ще приключат на 2 юни (сряда) вместо на 31 май (понеделник), а тези от 4. до 6. клас на 16 юни (сряда) вместо на 14 юни (понеделник). Учениците от 7. до 11. клас ще завършат вместо в сряда (30 юни), в петък (2 юли).

С цел подобряване на баланса между учебни, неучебни дни и изпити се измества и националното външно оценяване по БЕЛ в края на 7. и на 10. клас в петък (18 юни) вместо 16 юни (сряда). Изпитът по математика съответно ще е в понеделник (21 юни) вместо на 18 юни, както в първоначално предложения график. Тези дни са неучебни за всички останали ученици. По този начин се дава по-дълго отстояние между двата изпита и същевременно – по-дълга почивка за учениците от останалите класове, като се слеят неучебните дни със събота и неделя.

И идващата учебната година ще започне както досега – на 15 септември. Есенната и коледната ваканция остават без промяна от предложения в края на юли график - от 31.10.2026 г. до 02.11.2026 г. и съответно от 24.12.2026 г. до 03.01.2027 г. Между двата учебни срока почивни ще бъдат дните от 30.01.2027 до 02.02.2027 г. Без промяна остават и датите на държавните зрелостни изпити (19 и 21 май).