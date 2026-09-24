Появи се алтернативен Съвет на ректорите с нов председател

23 ректори на висши училища избраха вчера алтернативен Съвет на ректорите с нов председател ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров. Това става ясно от запис на заседанието, с който "Сега" разполага.

Заседанието се е провело вчера в Националната спортна академия. По думите на ректора на НСА проф. Красимир Петров целта е създаване на "нещо, което работи", което "има представителство и изразява мнението на ректорите". Той припомни срещата през юли, на която в специално писмо 26 ректори поискаха "развод" с настоящия Съвет на ректорите. Мотивът им бе, че има два Съвета на ректорите. Според тях настоящият орган е регистриран по закона за юридическите лица, а вторият, в който искат единствено да членуват, е по закона за висше образование. Т.е. трактовката им е, че те не създават нов орган, а само избират председател на Съвета, описан в чл. 23 на закона за висше образование. Според юристи обаче това звучи абсурдно, защото настоящият Съвет на ректорите функционира именно по закона за висше образование (ЗВО), признат е от години от държавата и международно, и няма две сдружения, а само едно.

От изказванията на ректорите вчера станаха ясни и част от причините за исканото от тях отделяне - да са "равнопоставени", "всеки глас да има еднаква тежест" (това положение съществува и сега - бел. ред.) и да "няма орган, който филтрира информацията". Т.е. според тях Управителният съвет на настоящият Съвет на ректорите е представял информация и е вземал решения, без да се отчитат всички мнения. На вчерашното заседание се изтъкна, че новият Съвет няма да има Управителен съвет, който да може да отказва разглеждане на дадени въпроси.

В началото на срещата бе поставен въпросът за кворума, тъй като 23-те ректори, един от които бе онлайн, са под 1/2 от наличните 51. Ректорът на НАТФИЗ проф. Мирослав Дачев заяви, че според него 23-те са достатъчни, но все пак, за да няма никакви съмнения в легитимността на действията им, е добре да се осъществи връзка с останалите 3-ма ректори - до 26, които да потвърдят желание за присъствие на срещата. В крайна сметка обаче сред присъстващите надделя мнението, че става дума за "особена процедура", за която няма регламент, както и е че те представляват Съвета на ректорите по чл. 23 от ЗВО и докато не се приемат правила за работа, няма нужда да се ограничават с броя на присъстващите. Ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров, който бе координатор на инициативата от лятото, също заяви, че нямат нужда от кворум, защото "няма да има дневен ред и ограничения". Прието бе и предложението да се даде възможност на останалите 3-ма ректори (бе пояснено, че единият на УАСГ, а другият е на Академията на МВР), както и на всички, които желаят, да подкрепят взетите вчера решения с подпис постфактум, въпреки, че не са присъствали на вчерашната сбирка.

А на нея на практика не бе учреден нов Съвет, а само с единодушие бе гласувано председател на Съвета на ректорите по чл. 23 от ЗВО да бъде проф. Димитров, който да оглавява въпросния орган 1 година. Проф. Димитров получи задачата да информира просветния министър проф. Георги Вълчев, че очакват комуникацията с МОН вече да минава през него. За да се избегне "когнитивният дисонанс" от членуване в 2 паралелни сдружения, 23-те ректори бяха посъветвани да се отпишат индивидуално от настоящия Съвет. Не е ясно как ще функционират двете сдружения, легитимо ли е второто и с кого ще разговаря държавата.

Проф. Димитров заяви, че приема ролята си като мисия. "Българското висше образование трябва да получи начин да комуникира с всички институции и да бъде представено по подходящ начин. Да имаме канал за комуникация и всеки глас да бъде чут. Дали 50, или 25 искат нещо, то да бъде комуникирано", посочи той. По думите му настоящият Съвет се е натоварил с много неща и е давал много законодателни предложения, докато задачата му била само да казва на управляващите къде грешат и как дадена мярка може да се направи по-добре. "Други вземат решенията, ние трябва да информираме какво смятат ректорите. Получи се това обрастване с Управителен съвет, с разни комисии по бюджет и други формалности, което заедно със стила на ръководството доведе до свиване на функциите на Съвета на ректорите и до задънена улица. Сега с това, което учредяваме, даваме възможност да отпушим този канал", заяви той.

Ректорът на Варненския свободен университет Петър Христов предупреди, че останалите университети се готвят за отпор и дават "аргументи, които не са за подценяване". Затова той препоръча проф. Димитров да предложи на министъра на образованието да внесе промени в чл. 23 на ЗВО, в който сега са описани са функциите на Съвета, но не и механизмите, по които те се изпълняват. "Така ще може да се реши въпросът за разделението между двата съвета", предположи той.

Реакции

"Събитията от вчерашния 23 септември са най-голямото политическо безобразие в академичните среди от 10 ноември 1989 г. Те са резултат на съзнателно търсена и насаждана конфронтация, започнала по време на мандата на министъра на образованието Красимир Вълчев, но достигнала своя апогей по време на управлението на министъра на образованието проф. Георги Вълчев и председателя на парламентарната комисия по образование Димитър Здравков. Последиците от прилагането на принципа "разделяй и владей", парадоксално за да не се допусне появата на различно мнение какви политики са полезни за висшите ни училища в област, в която алтернативната гледна точка би следвало да се толерира, ще се преодоляват с години, а може би и с десетилетия. Официално имаме два Съвета на ректорите, броени дни след като германските ни партньори протегнаха ръка за подновяване на сътрудничеството с легитимната организация. Прогресивна Европа определено няма да хареса случващото се в прогресивна България!", реагира във фейсбук адв. Калин Костов, юрист на Съвета на ректорите.