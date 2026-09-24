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Появи се алтернативен Съвет на ректорите с нов председател

Проф. Димитър Димитров бе избран от 23 ректори

Днес, 15:12
Ректорът на УНСС Проф. Димитър Димитров стана председател на алтернативния Съвет на ректорите.
УНСС
Ректорът на УНСС Проф. Димитър Димитров стана председател на алтернативния Съвет на ректорите.

23 ректори на висши училища избраха вчера алтернативен Съвет на ректорите с нов председател ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров. Това става ясно от запис на заседанието, с който "Сега" разполага.

Заседанието се е провело вчера в Националната спортна академия. По думите на ректора на НСА проф. Красимир Петров целта е създаване на "нещо, което работи", което "има представителство и изразява мнението на ректорите". Той припомни срещата през юли, на която в специално писмо 26 ректори поискаха "развод" с настоящия Съвет на ректорите. Мотивът им бе, че има два Съвета на ректорите. Според тях настоящият орган е регистриран по закона за юридическите лица, а вторият, в който искат единствено да членуват, е по закона за висше образование. Т.е. трактовката им е, че те не създават нов орган, а само избират председател на Съвета, описан в чл. 23 на закона за висше образование. Според юристи обаче това звучи абсурдно, защото настоящият Съвет на ректорите функционира именно по закона за висше образование (ЗВО), признат е от години от държавата и международно, и няма две сдружения, а само едно.

От изказванията на ректорите вчера станаха ясни и част от причините за исканото от тях отделяне - да са "равнопоставени", "всеки глас да има еднаква тежест" (това положение съществува и сега - бел. ред.) и да "няма орган, който филтрира информацията". Т.е. според тях Управителният съвет на настоящият Съвет на ректорите е представял информация и е вземал решения, без да се отчитат всички мнения. На вчерашното заседание се изтъкна, че новият Съвет няма да има Управителен съвет, който да може да отказва разглеждане на дадени въпроси. 

В началото на срещата бе поставен въпросът за кворума, тъй като 23-те ректори, един от които бе онлайн, са под 1/2 от наличните 51. Ректорът на НАТФИЗ проф. Мирослав Дачев заяви, че според него 23-те са достатъчни, но все пак, за да няма никакви съмнения в легитимността на действията им, е добре да се осъществи връзка с останалите 3-ма ректори - до 26, които да потвърдят желание за присъствие на срещата. В крайна сметка обаче сред присъстващите надделя мнението, че става дума за "особена процедура", за която няма регламент, както и е че те представляват Съвета на ректорите по чл. 23 от ЗВО и докато не се приемат правила за работа, няма нужда да се ограничават с броя на присъстващите. Ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров, който бе координатор на инициативата от лятото, също заяви, че нямат нужда от кворум, защото "няма да има дневен ред и ограничения". Прието бе и предложението да се даде възможност на останалите 3-ма ректори (бе пояснено, че единият на УАСГ, а другият е на Академията на МВР), както и на всички, които желаят, да подкрепят взетите вчера решения с подпис постфактум, въпреки, че не са присъствали на вчерашната сбирка.

А на нея на практика не бе учреден нов Съвет, а само с единодушие бе гласувано председател на Съвета на ректорите по чл. 23 от ЗВО да бъде проф. Димитров, който да оглавява въпросния орган 1 година. Проф. Димитров получи задачата да информира просветния министър проф. Георги Вълчев, че очакват комуникацията с МОН вече да минава през него. За да се избегне "когнитивният дисонанс" от членуване в 2 паралелни сдружения, 23-те ректори бяха посъветвани да се отпишат индивидуално от настоящия Съвет. Не е ясно как ще функционират двете сдружения, легитимо ли е второто и с кого ще разговаря държавата.

Проф. Димитров заяви, че приема ролята си като мисия. "Българското висше образование трябва да получи начин да комуникира с всички институции и да бъде представено по подходящ начин. Да имаме канал за комуникация и всеки глас да бъде чут. Дали 50, или 25 искат нещо, то да бъде комуникирано", посочи той. По думите му настоящият Съвет се е натоварил с много неща и е давал много законодателни предложения, докато задачата му била само да казва на управляващите къде грешат и как дадена мярка може да се направи по-добре. "Други вземат решенията, ние трябва да информираме какво смятат ректорите. Получи се това обрастване с Управителен съвет, с разни комисии по бюджет и други формалности, което заедно със стила на ръководството доведе до свиване на функциите на Съвета на ректорите и до задънена улица. Сега с това, което учредяваме, даваме възможност да отпушим този канал", заяви той.

Ректорът на Варненския свободен университет Петър Христов предупреди, че останалите университети се готвят за отпор и дават "аргументи, които не са за подценяване". Затова той препоръча проф. Димитров да предложи на министъра на образованието да внесе промени в чл. 23 на ЗВО, в който сега са описани са функциите на Съвета, но не и механизмите, по които те се изпълняват. "Така ще може да се реши въпросът за разделението между двата съвета", предположи той.

 

Реакции

"Събитията от вчерашния 23 септември са най-голямото политическо безобразие в академичните среди от 10 ноември 1989 г. Те са резултат на съзнателно търсена и насаждана конфронтация, започнала по време на мандата на министъра на образованието Красимир Вълчев, но достигнала своя апогей по време на управлението на министъра на образованието проф. Георги Вълчев и председателя на парламентарната комисия по образование Димитър Здравков. Последиците от прилагането на принципа "разделяй и владей", парадоксално за да не се допусне появата на различно мнение какви политики са полезни за висшите ни училища в област, в която алтернативната гледна точка би следвало да се толерира, ще се преодоляват с години, а може би и с десетилетия. Официално имаме два Съвета на ректорите, броени дни след като германските ни партньори протегнаха ръка за подновяване на сътрудничеството с легитимната организация. Прогресивна Европа определено няма да хареса случващото се в прогресивна България!", реагира във фейсбук адв. Калин Костов, юрист на Съвета на ректорите.

 

 

 

 

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съвет на ректорите, алтернативен

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