Двама се борят за шеф на Съвета на ректорите

Проф. Темелкова е предложена за втори мандат от 14 университета, а проф. Петков е номиниран от 5 висши училища

Днес, 14:58
Съветът на ректорите избира свой председтел на всеки 2 г. чрез тайно гласуване.
Двама се претендентите да оглавят Съвета на ректорите.

Двама се претендентите да оглавят Съвета на ректорите. Това са настоящият председател проф. Миглена Темелкова, която е ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи, и проф. Красимир Петков, дн - ректор на Национална спортна академия "Васил Левски".

Изборите са утре, като отчетно-изборното събрание на Съвета ще се проведе от 14 ч. Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски". Заседанието ще бъде при закрити врата, като в 16:30 ч. медиите ще бъдат уведомени за проведените избори. Предвидено е представяне на Отчетен доклад на председателя на Съвета на ректорите за дейността на Сдружението от 13 март 2024 г. до 26 март 2026 г., финансов отчет, доклад на Контролния съвет, на Етичната комисия, както и приемане на бюджет за 2026 г.. 

Проф. Темелкова е предложена за втори мандат от 14 университета, а проф. Петков е номиниран от 5 висши училища.

20 ректори са в надпреварата за шест места в Управителния съвет на сдружението. За членове на Контролен съвет са предложени петима кандидати, а за членове на Етичната комисия - седем, като и двата органа на Съвета на ректорите са съставени от по трима членове на сдружението.

Съветът на ректорите на висшите училища обединява ръководствата на всички български университети с различни полета на обучение и научни дейности. На всеки две години чрез пряко тайно гласуване Съветът избира свой председател за не повече от два последователни мандата, който по право е и председател на Управителния съвет.

 

 

 

