Оценяването на университетите попадна в параграф 22

НАОА явно не може да е обективна, смятат те

13 Апр. 2026
Съветът на ректорите настоява за законови промени, регламентиращи и другите видове университети наред с изследователските.
Сега
"Различни университети в разговори с Националната агенция по акредитация са били информирани, че оценяването на висшите училища ще продължи по настоящата методика, въпреки първоинстанционното решение относно незаконосъобразността й. Това е състояние на правна несигурност!". Това коментира председателят на Съвета на ректорите проф. Миглена Темелкова в отговор на въпроси на "Сега" по повод отменената наскоро от Върховния административен съд методика за оценка на висшите училища.

По думите й НАОА не е информирала по официален път ректорите каква е съдбата на приключилите акредитационни процедури, осъществени по обявената за незаконосъобразна методика, нито какво ще се случва с текущите в момента процедури и с бъдещите такива, които потенциално ще се осъществяват при нова методика, т.е. резултатите от оценяването няма да са съпоставими. Промяната в закона за висше образование през 2020 г., въвеждаща промени в акредитацията, бе направена точно с оглед осигуряване на съпоставимост между различните висши училища. "НАОА не изпълни това изискване на закона и ако прилага две различни методики при оценяването с висока степен на вероятност може да се направи извод, че не само е нарушен законът, но и очевидно НАОА не разполага с капацитет и експертиза да е обективен оценител на университетите", коментират още ректорите от Съвета. Оттам са категорични, че НАОА е поставила университетите и цялата система на висшето образование в състояние на правна безтегловност, от която трудно ще се излезе. И припомнят, че са предупредили за неадекватността на методиката още пред 2024 г., но нищо не е било предприето по върпоса.

От Съвета настояват за законови промени, с които да се регламентират прагове на акредитационни оценки, позволяващи вноса на студенти от чужбина и износа на българско висше образование. "Потребно е законът да бъде съобразен със Стратегията за развитие на висшето образование и най-сетне да се регламентират и останалите видове висши училища, наред с наличната вече регулация на научноизследователските. От там всяка методика на НАОА следва да прилага различни критерии за оценяване и акредитация спрямо различните видове висши училища - нещо, което също е разписано в Стратегията, която и МОН, НАОА и МС не изпълняват", посочва проф. Темелкова.

"Тревожен е фактът, че метриките, съставляващи методиката, не бяха съобразени с обективните данни, даващи информация за качеството на обучението във висшите училища, както и че формираните оценки не кореспондират с дефинираните в Стратегията за развитие на висшето образование до 2030 г. видове висши училища и с определения в закона минимален праг за излаз на университетите в чужбина. Това означава, че или този праг е нереално завишен, или Агенциата нереално занижава оценките, като ги поставя под този праг", казва тя.

Ректорите смятат, че предлаганата промяна на методиката на НАОА, която предстои да бъде приета, без едновременно интегриране на качествени показатели, наред с количествените, без ликвидиране на опциите за прилагане на двойни стандарти и предварително апробиране на крайните резултати на получаваните акредитационни оценки, ще доведе до по-тежки щети. Затова настояват срокът за обсъждане на предложената нова методика да бъде удължен.

"Не изключвам като възможна мярка и приемане на специално валидизационно законодателство, което би било разумен юридически изход при толкова сложна ситуация. Но това трябва да е резултат от консенсус", добавя проф. Темелкова.

 

съвет на ректорите

Още новини по темата

Проф. Темелкова бе преизбрана за шеф на Съвета на ректорите
26 Март 2026

Двама се борят за шеф на Съвета на ректорите
25 Март 2026

Правилата за изследователските университети отиват на съд
24 Март 2026

Проект на колективен договор създаде напрежение сред университетите
14 Февр. 2026

Големите университети направиха ново сдружение
17 Окт. 2025

Ректорите искат нови критерии за разпределяне на парите за университетите
11 Окт. 2024

Ректори предупредиха за фалити на вузове през 2023 г.
05 Авг. 2022

Критик на реформите на Денков оглави Съвета на ректорите
09 Юни 2022

Трима кандидати се борят за шеф на Съвета на ректорите
01 Юни 2022

Кабинетът подготвя масово сливане на университети
03 Февр. 2022

