Проф. Темелкова бе преизбрана за шеф на Съвета на ректорите

Настоящият председател на Съвета на ректорите проф. Миглена Темелкова бе преизбрана за втори 2-годишен мандат, стана ясно днес след проведено отчетно-изборно събрание на Съвета.

Проф. Темелкова бе предложена за втори мандат от 14 университета, като за нея гласуваха 29 ректори. Гласовете "против" бяха 18. Другият претендент за поста бе проф. Красимир Петков, ректор на Национална спортна академия "Васил Левски", който бе номиниран от 5 висши училища.

"И в следващия мандат няма да деля университетите по видове и категории - на държавни и частни, на малки и големи, на граждански и военни, на широкопрофилни или специализирани. Отношението, което имам и съм прокарвала по ключови теми, потвърди доверието на колегите ми", заяви тя. Проф. Темелкова обеща да продължи да работи за нов модел на финансиране на университетите, който въпреки призивите на Съвета да променен, продължава ежегодно да се закърпва с правителствени постановления. От него произтичат и високите такси за студенти в платено обучения, посочи тя. По думите й е важно и да се отстранят изкривяванията, получени поради действието на методиките в рейтинговата система и ПМС 226 между различните видове висши училища в посока създаване на паралелна писта на практико-приложните университети с равностойно финансиране, въвеждане на статута на националните академии по изкуствата и възможността да бъдат паралелно финансирани от културното министерство, даване на възможност военните университети да получават финансиране от МОН за обучението по гражданските им специалности и на частните университети за научноизследователската им дейност.

Друг нейн приоритет ще е преосмислянето на статута на Съвета на ректорите, който да има по-голяма роля при вземането на решения в сферата на висшето образование. Създаване на национална реферирана база данни - собствен български Scopus, който да трасира пътя между българската наука и международното научно пространство, както и промяна на отношението към частните университети са сред другите ангажименти, които пое новия председател.

По-късно ще станат ясни и избраните в различните органи на Съвета. 20 ректори са в надпреварата за шест места в Управителния съвет на сдружението. За членове на Контролен съвет са предложени петима кандидати, а за членове на Етичната комисия - седем, като и двата органа на Съвета на ректорите са съставени от по трима членове на сдружението.

Съветът на ректорите на висшите училища обединява ръководствата на всички български университети с различни полета на обучение и научни дейности. На всеки две години чрез пряко тайно гласуване Съветът избира свой председател за не повече от два последователни мандата, който по право е и председател на Управителния съвет.