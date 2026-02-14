Проект на колективен договор създаде напрежение сред университетите

Сега Предлага се подписването на документ с много сериозни финансови ангажименти от министър в оставка. Те ангажименти имат характер на минно поле както за следващия министър, така и за ректорските ръководства. Снимката е от проведно м.г. заседание на Съвета на ректорите - в средата е председателят му проф. Миглена Темелкова.

Изненадващ проект на Национален колективен договор във висшето образование създаде напрежение сред университетите. За това стана ясно от позиция на Съвета на ректорите, с която те се противопоставят на така замисления проектодокумент.

От Съвета обясняват, че вчера са получили редица сигнали и запитвания от различни висши училища по повод проектодокумент, озаглавен "Национален колективен трудов договор за сектор Висше образование". Като страни по него са посочени министърът на образованието Красимир Вълчев, синдикат ВОН към КНСБ и "Висше образование" към КТ "Подкрепа" и създаденото през декември Сдружение на държавните висши училища в България, оглавявано от ректора на СУ проф. д-р Георги Вълчев.

Във връзка с тази инициатива от Съвета на ректорите заявяват, че официалният законово определен орган, изразяващ общите интереси на висшите училища пред държавните органи, са именно те, съществуващи от над 30 г., а не новото сдружение, в което не влизат всички държавни университети, а само част от тях. "В конкретния случай, при изработването на посочения проектодокумент нашата организация не е била информирана за инициативата, не е участвала в обсъждането и няма нищо общо с авторството на представения на преподавателите в ръководените от нас висши училища окончателен проект", казват оттам и добавят, че това обстоятелство го прави "обществено непредставителен и социално нелегитимен" от законова гледна точка.

Новото сдружение на държавните университети обединява "едва част от държавните висши училища у нас и няма никаква представителност по отношение на частните висши училища, към дейността на които този проектодоговор има също важно отношение", казват още от Съвета. Според тях то няма законов мандат да договаря подобни актове, нито според закона за висше образование, нито според Кодекса на труда, тъй като не е признато като национално представително работодателско тяло за сектор „Висше образование“ и не разполага с правомощия да се споразумява относно условия с обвързващо действие за цялата система.

Оттам изразяват притеснение и че документът става публичен в дните на предстоящ избор на нов състав на Министерския съвет, съответно на нов министър на образованието и на нов финансов министър. "Заявените намерения представляват необосновано прибързано действие, което видимо цели обвързване на следващо политическо ръководство на министерството с акт, пораждащ дългосрочни правни и финансови последици за държавните и за частните висши училища. Подобна практика противоречи на принципите на правна сигурност, предвидимост и добросъвестност в управлението, заложени в конституционния и административния ред на Република България", смятат от Съвета на ректорите. Оттам наблягат, че все още нямаме бюджет за 2026 г. и съответно университетите разполагат месечно с 1/12 от миналогодишния си бюджет, т.е. ще са затруднени да осигуряват заложените в проектодокумента нива на заплати - например за минимална заплата за най-ниската академична длъжност - в размер на 125% от средната работна заплата за страната за последните 12 месеца (според документа средните заплати за академичния състав следва да са поне 180 на сто от средната заплата за страната).

Реакция

Министър Красимир Вълчев коментира, че предложение за колективен договор действително е постъпило от синдикатите преди седмици, но той не предвижда да подписва национален КТД, още повече в оставка и през последните дни на мандата му. "Съгласно Кодекса на труда колективни трудови договори се подписват между синдикатите и представителните организации на работодателите, а МОН не е работодател в системата на висшето образование", заяви той.

Несъгласие

От Съвета на ректорите изразяват несъгласие с някои конкретни постановки от проекта на национален КТД. Такава е например идеята за фиксиране на добавката за придобит трудов стаж и професионален опит за цялата система (включително и за частните университети) - тя да стане 1,3%, при определен в Кодекса на труда минимален размер от 0,6%. "Това е клауза в пълен противовес със заявяваните многократно намерения на министъра на образованието Красимир Вълчев, в последните 10 години, за премахване на наречения от самия него „рентиерски“ елемент при формиране на трудовите възнаграждения на членовете на академичния състав", казват от Съвета. По отношение на национално фиксиране на допълнителното трудово възнаграждение за притежавани степени „доктор“ и „доктор на науките“ - съответно на 300 и 500 евро оттам смятат, че това е чудесна идея, "ако предоставяното от страна на държавата финансиране към висшите училища обаче го позволява".

"Недоумение буди и мярката, заложена в т. 3.2 от проекто колективния договор, изискваща обединяването или закриването на бакалавърски специалности и на магистърски програми, при които приходите надвишават разходите, което е политика, водеща до фалит на съответното висше училище, което пък от своя страна е финансово престъпление", посочват още от Съвета.