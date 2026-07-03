Ректори ще опитат да разцепят Съвета на ректорите

Ректори на над 1/3 от университетите у нас възнамеряват да разцепят Съвета на ректорите и да създадат втори такъв орган. Това става ясно от подписка на въпросните ректори, с която свикват извънредно събрание на 13 юли от 13 ч. в Националната спортна академия, научи "Сега". Сред тях са ръководителите на Софийския университет, УНСС, НАТФИЗ, УАСГ, ЮЗУ, ХТМУ, Русенския университет, Пловдивския университет, Тракийския университет и др.

В поканата към събранието пише, че то е с цел "възобновяване дейността на Съвета на ректорите по чл. 23 от закона за висшето образование". Другите задачи са: уреждане на правния статут на Съвета като "представителен орган, без други управителни и помощни органи, без регистрация по закона за юридическите лица и без събиране на членски внос", единствено като консултативен орган към министъра на образованието; приемане на правила за избор на председател и избор на председател; както и приемане на правила за административно обслужване на дейността на Съвета.

Както дневният ред, така и мотивите на ректорите отцепници са изключително странни и нелогични, защото и в момента Съветът на ректорите си съществува по чл. 23 от въпросния закон. Преди седмици обаче групата ректори, начело с този на НАТФИЗ проф. Мирослав Дачев (който в момента е в окото на огромен скандал), оспориха абсолютно изненадващо легитимността на Съвета на ректорите, в който членуват, с изнамирането на втори Съвет на ректорите - по реда на закона за юридическите лица. Проф. Дачев опитва да внуши, че настоящият Съвет съществува по реда на закона за юридическите лица, но юристи вече обясниха с конкретни аргументи, че разликата между двата органа няма и става дума за един и същ Съвет на ректорите.

Юристи са изненадани от трактовката на въпросните ректори, която определят за абсолютно нелогична и нямаща нищо общо с правото. Те недоумяват какво се цели с нея - създаване на паралелен Съвет, на нов орган, изземване на правомощията на сегашния, смяна на председателя му или неговото овладяване изцяло.

Чака се и позиция на министерството на образованието - наскоро министър Вълчев обяви, че е поръчал становище на правната дирекция на ведомството си дали има основания в трактовката за наличие на два Съвета на ректорите.

За битката между двете лобита във висшето образование, може да прочетете повече тук.

ВЪЗМУЩЕНИЕ

В отворено писмо ректори доайени на висши училища, които са били председатели или участващи в управлението на Съвета на ректорите през годините, изразиха "недоумение и възмущение" от оспорването на юридическата и обществена легитимност на Съвета.

"Съветът на ректорите е единствената организация, която официално изразява общите интереси на академичната общност пред държавата и с работата, и с авторитета си успя да се превърне в реален пазител и гарант на академичната автономия през годините на прехода", казват акад. Лъчезар Трайков, чл.-кор. Йорданка Кузманова, проф. Любен Тотев, проф. Стати Статев и др. Според тях не може да има никакви съмнения относно автентичността на организацията и всякакви действия и инициативи, които поставят това под въпрос, са израз на опити за разбиване на единството на една от най-важните рожби на демокрацията, каквато е Съветът на ректорите.

"Чрез тях натрупаният през годините опит, завоюваният авторитет, легитимност и международен престиж на Съвета на ректорите се поставят на карта в името на неясно заявени цели и съмнителни интереси", се казва в писмото.

"От факта, че през последната една година наблюдаваме опити системно да бъде изместен Съветът на ректорите от ролята му на обединител и неговата функция да бъде сведена до подобна на тази, изпълнявана от многото други сдружения на български висши училища, правим извод, че в лансирането на идеите за неговото несъответствие на нормативните изисквания са намесени интересите на недобросъвестни към независимостта на системата на висшето образование и наука лица", пишат ректорите доайени и призовават министъра на образованието да вземе ясно и категорично негативно отношение към "този претендиран абсурден дуализъм, и да се разграничи публично от обявените идеи за съставяне на някаква неясна нова организация, която претендира да изземе ролята и функциите на общия Съвет на ректорите, от който и ние някога сме били част".