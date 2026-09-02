Директорите настръхнаха за "Парите следват ученика"

Министерство на образованието и науката не смята да посяга на системата на делегирани бюджети на училищата. Обявеното намерение за промяна на принципа “парите следват ученика” не предвижда изземване на правомощия и централизиране на финансирането.

Това обясни в рамките на традиционния блиц контрол в комисия в НС просветният министър проф. Георги Вълчев. Темата за промяната в модела на финансиране бе поставена от двама бивши министри - Красимир Вълчев от ГЕРБ и акад. Николай Денков от ПП, като и двамата насочиха питането към даване на повече детайли и успокояване на системата.

В момента моделът на финансиране включва два основни елемента - формулата, по която се разпределя ресурсът от национално ниво към общини и училища, и на второ място - делегирани бюджети, които дават свобода на директорите да управляват ресурса на училището и да взимат решения, както и да реализират преходни остатъци от по-добра ефективност. Има притеснение сред директорите, че заявеното от МОН намерение за промяна на принципа парите следват ученика ще доведе до премахване на делегираните бюджети, моля да разясните дали това е така, коментира бившият министър Красимир Вълчев. Той изтъкна, че още в първите години на делегираните бюджети отделни училища са успели да постигнат 18-19% оптимизация през ефективност на разходите си и да ползват парите за реализиране на свои политики.

“Не смятаме да правим промени в делегираните бюджети. Съгласен съм, че тази система дава много по-голяма оперативност, по-добро планиране и възможност през преходни остатъци да успяват да реализират и по-дребни ремонти, и да закупуват оборудване”, коментира просветният министър. Той уточни, че ще се търси промяна във формулата за разпределяне на общия ресурс, така че показателят брой ученици да не тежи непропорционално много върху финалната сума. МОН ще търси начини за включване и на компонент качество във формулата за финансиране по подобие на системата на висшето образование, където този компонент бе въведен след създаването на рейтингова система на висшите училища и тежестта му във формулата постепенно нарасна чувствително.

Според министъра обаче още е рано да се говори, защото темата за качеството е сложна, по нея има извършена подготвителна работа и има установени и проблеми. Работено е и по системата за атестиране на учителите, като тук също има нужда от промени. Затова даваме този ориентировъчен срок от 1 година да предложим промяна, коментира още Вълчев.