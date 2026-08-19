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И синдикатите искат оценка за дисциплина на учениците

По 5000 писма на месец от недоволни родители се получават в МОН

Днес, 10:10
Оценка "дисциплина" ще подготви по-добре учениците за живота, смятат от синдикат "Образование"
СНИМКА: ИЛИЯНА КИРИЛОВА
Оценка "дисциплина" ще подготви по-добре учениците за живота, смятат от синдикат "Образование"

След като просветният министър проф. Георги Вълчев наскоро заяви, че трябва да се върви към посока въвеждане на оценка за дисциплина на учениците, и учителите настояват за подобна мярка.  

От синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" се изготвили пакет предложения. Разказа ги неговият председател д-р Юлиян Петров, пред БНТ. 

"Няма нищо по-хубаво от образование, което прилича на образование. В момента то прилича на социално, на либерално образование, но не точно на истинско. Много от предложенията са стари, защото са на база на стари дефицити в системата, които можем да преодолеем - заяви Петров. - Оценката за дисциплина е, че всъщност, ние, учителите, искаме да отбележим и да покажем добрите ученици, да наградим добрите родители, които са се справили много добре с възпитателната си функция. А на другите да им помогнем по подобаващ начин. Нека не говорим, че искаме да въведем рестрикции и наказания, да има стрес у родителите и у учениците. Животът е пълен със стрес, но след този стрес има нещо много хубаво - резултатът. Успехът идва след този стрес, а не пада от небето. Нека да помислим за възпитанието, което е много важно, а е дефицит на днешния ден." 

Срещу предложението е асоциация "Родители".

"Всичко зависи от целта, там имаме разминаване. Според нас образователният процес има този проблем, че дава оценки, но не и обратна връзка - заяви Ева Борисова от асоциацията. - Това външно оценяване, което се въведе, показва неспособността на образователната система да се бори за умовете и сърцата на децата и стремеж да ги мотивира чрез страх. Това е изключително опасно, защото няма как да живеем в съвременното общество, в което човек непрекъснато трябва да взима решения, и всичките му постъпки да са мотивирани от страх. Зверствата, които човечеството е виждало, са смес от страх и амбиция. Много е страшно да създадем образователна система, която награждава страха и амбицията".

"Липсата на страх е признак на оглупяване, така че нека да не спекулират - контрира Петров. - На първо място предлагаме да се спазва училищният правилник, който традиционно не се спазва и се приема за пожелателен. И ако оттук се започне, нещата много лесно ще се случат. В момента минаваме през една образователна система, в която всичко е наужким, на ръба на закона и накрая ученикът излиза неподготвен за живота. Да, огромна част от учениците и родителите са възпитани, но една по-малка част диктува образователната система. Нека този респект към родителя, към учителя, към институциите да го надградим. Говорим като цяло за йерархията, тя трябва да си е на мястото. Защото няма как един родител да знае толкова колкото един учител, да има тази експертност, този стаж, този поглед към системата. Родителят трябва да си изпълнява призванието и държавата трябва да му помогне, когато той по някакъв начин не си изпълнява функциите."

"Какъв е проблемът в класната стая - обикновено на първо място е виновен учителят - продължи Петров. - А какви са инструментите на учителя, когато един ученик е извън правилата, агресивен е и т.н.? Родителят понякога се съгласява, понякога - не, понякога дори агресира. Това не може да е реалността. Питах в МОН и те ми отговориха , че имат до 5000 писма от родители на месец. Как се работи по този начин? Въпросът е дали на министерството са му приоритет учениците и техния успех, дали учителите, дали родителите. Но не да се държат като политически играчи и да виждат, че в родителя има нещо много важно - електорат, и от него зависи дали ще ги изберат. Нека да спрем с популизма, нека да научим учениците на жинота по най-добрия начин, разбира се, чрез родителите в съюз, но всеки да си знае мястото".

 Според асоциация "Родители" обаче има и други начини, а не въвеждане на оценка за дисциплина.

"Всички демократични инструменти, които бяха създадени в училище - обществен съвет, училищно настоятелство - трябва да сработят, за да постигаме съгласие и да покажем накъде искаме тази страна да върви. Идеята, че ще превърнем училището в някакъв затвор и така ще обезопасим децата - ами, да, може никога да не вадим бебето от креватчето, това е най-безопасно", заключи Ева Борисова, според която "училището е общият спасителен пояс, когато става въпрос за деца в семейства с проблеми".  

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