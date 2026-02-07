Раненият генерал от ГРУ е дошъл в съзнание

Генералът от ГРУ, срещу когото беше извършено покушение в Москва, е дошъл в съзнание, съобщават руски медии.

По данни на „Комерсант“, генерал Владимир Алексеев, по когото беше стреляно в петък, е понесъл успешно операцията и след като е бил в състояние на изкуствена кома, вече е дошъл в съзнание.

Източници твърдят, че генералът е успял да реагира на първите изстрели, затова първите куршуми са попаднали в крайниците, но при бягството си килърът го е ранил тежко в гърдите или корема.

По делото са се появили двама заподозрени, пише „Комерсант“. Според твърдения на Mash единият от тях се транспортира към Русия от ОАЕ. Очаква се скоро и двамата да бъдат доведени за разпити, а на 8 февруари, ако подозренията се потвърдят, съдът трябва да им определи мярка за неотклонение.

Вчера бе съобщено, че един от най-високопоставените руски генерали бе прострелян при покушение в коридора на жилищния блок, в който живее в Москва. Той е първи зам.-началник на Главно управление на Генералния щаб на руските въоръжени сили (ГРУ).