"Свободна Европа" става "Свободна точка"

"Ние сме същите журналисти и следваме същите стандарти", казват оттам

31 Март 2026
РИА Новости
Радио Свободна Европа

От 31 март радио "Свободна Европа" спира работата си в България, съобщиха от медията.

Екипът й обаче преминава в "Свободна точка", издавана от фондация със същото име. "Ние сме същите журналисти и следваме същите стандарти в името на същите ценности", казват оттам.

Преди дни стана ясно, че българската служба на радио "Свободна Европа" спира заради проблеми с финансирането. Това важи и за службата на румънски език, както и за "Свободна Европа" в Северна Македония. Съобщението бе направено в Х от президента на компанията Стив Капус.

Новината тогава бе потвърдена от главния редактор Иван Бедров, който се обърна към аудиторията с уверението, че работата на екипа няма да спре. "Но не се разделяме", заяви той и увери, че екипът работи активно, за да продължи да предлага на публиката "верни и разбираеми новини на всички платформи" и след 31 март. По думите му, въпреки административното закриване на българската служба, усилията са насочени към това журналистическата работа да продължи под различна форма, така че аудиторията да не остане без достъп до съдържанието, което следи през годините.

