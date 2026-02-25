САЩ спират българската секция на "Свободна Европа"

Българската служба на Радио "Свободна Европа" спира заради проблеми с финансирането. Това важи и за службата на румънски език. Това съобщи в Х президентът на компанията Стив Капус.

.@RFERL’s Bulgarian and Romanian Services (@SvobodnaEvropa and @EuropaLiberaRo) will close on March 31, 2026.



RFE/RL President & CEO @SteveCapus:



“This decision has not been taken lightly and is primarily driven by ongoing budgetary challenges. We are proud of the unflinching,… pic.twitter.com/eG64KFRHzp — RFE/RL Pressroom (@RFERLPress) 25 февруари 2026 г.

„Това решение не е взето лекомислено и е продиктувано предимно от продължаващи бюджетни предизвикателства. Гордеем се с непоколебимата, балансирана журналистика, създавана от „Свободна Европа“ и „Европа Либеръ Румъния“ след завръщането им в България и Румъния през 2019 г. и сме благодарни на тези екипи за тяхната отдаденост на аудиторията – и на Радио Свободна Европа/Радио Свобода – през последните седем години.“, обявяват от централата.

Българската секция на Радио „Свободна Европа“ преустановява дейността си вероятно на 31 март. Новината беше потвърдена от главния редактор Иван Бедров, който се обърна към аудиторията с уверението, че работата на екипа няма да спре.

"Но не се разделяме", заяви Бедров в обръщение към аудиторията. Той уверява, че екипът работи активно, за да продължи да предлага на публиката "верни и разбираеми новини на всички платформи" и след 31 март.

По думите му, въпреки административното закриване на българската служба, усилията са насочени към това журналистическата работа да продължи под различна форма, така че аудиторията да не остане без достъп до съдържанието, което следи през годините.

Иван Бедров благодари на читателите и зрителите за доверието и подкрепата, като подчертава, че екипът ще информира своевременно за следващите стъпки и бъдещото развитие.

В съседна Румъния директорът на местната служба Елена Вижулие Танасе определи новината като „лоша не само за колегите“, потвърждавайки крайната дата за затваряне на бюрото,

Съкращенията са част от по-широка политика на Вашингтон. Още през пролетта на 2025 г. Тръмп нареди мащабни съкращения в „Гласът на Америка“ и други медии, което засегна редица международни програми. Въпреки че медията първоначално приветства съдебната победа срещу Тръмп и опитите за съдебен контрол над решенията на Белия дом, финансовият натиск наложи окончателното спиране.

През ноември Тръмп спря финансирането на „Свободна Европа“ в Унгария и я закриха по искане на унгарския премиер Виктор Орбан. Тогава администрацията на САЩ посочи, че дейността на радиото не съвпада с националните интереси на страната.