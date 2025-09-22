Медия без
Спортът по телевизията - 23 септември

Днес, 04:04

Макс спорт 2

05:00 НХЛ: контрола, "Анахайм Дъкс" - "Юта"
10:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, 1/8-финал, Тунис - Чехия
15:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, 1/8-финал, Сърбия - Иран
20:00 Футбол: Ла Лига, "Еспаньол" - "Валенсия"
22:30 Футбол: Ла Лига, "Севиля" - "Виляреал"

Евроспорт 1

11:35 Колоездене: СП в Кигали, девойки, часовник
14:50 Колоездене: СП в Кигали, младежи, часовник

Макс спорт 1

14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду, финал, Лоренцо Музети - Алехандро Табило

Макс спорт 3

14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу, финал, Валентен Ройе - Александър Бублик
18:00 Футбол: Купа на Италия, II кръг, "Каляри" - "Кремонезе"
22:00 Футбол: Купа на Италия, II кръг, "Милан" - "Лече"

Макс спорт 4

20:00 Футбол: Ла Лига, "Атлетик" (Билбао) - "Жирона"
22:30 Футбол: Ла Лига, "Леванте" - "Реал" (Мадрид)

Нова спорт

21:45 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/16-финал, "Барнзли" - "Брайтън" 

Диема спорт

21:45 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/16-финал, "Линкълн" - "Челси"

Диема спорт 3

21:45 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/16-финал, "Уулвърхемптън" - "Евертън" 

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/16-финал, "Ливърпул" - "Саутхемптън" 

Ринг

22:15 Футбол: Примейра лига, "Бенфика" - "Рио Аве"

 

