Принц Хари и Елтън Джон загубиха делото срещу "Дейли Мейл"

Съдът отхвърли иска на британския принц Хари срещу издателя на "Дейли мейл" за нахлуване в личния му живот, предават АП и БТА. Съдията от Върховния съд в Лондон Матю Никлин каза, че твърденията за незаконни действия на медията не са доказани.

Съдът постанови, че херцогът на Съсекс не е успял да докаже твърденията си срещу издателя на "Дейли мейл" за нахлуване в личния живот. Според съдия Матю Никлин доводите на херцога на Съсекс са били твърде повърхностни, за да уличат медийната група Associated Newspapers Ltd. в използването на незаконни практики.

Съдията заяви, че съществува реална възможност твърденията да са дошли от легитимни източници. Това решение проваля исковете, заведени от Хари и още шестима души, включително певеца Елтън Джон и актрисата и модел Елизабет Хърли, които настояваха за значителни обезщетения. Разноските по 11-седмичния съдебен процес достигат близо 40 милиона британски лири.

Делото беше третият и последен от исковете на Хари, обвиняващ издателите на таблоиди в използването на незаконни тактики, като хакване на телефони или наемане на частни детективи за изравяне на компромати, с цел да го шпионират.

Вестниците отрекоха обвиненията като "абсурдни", настоявайки, че приблизително 50-те спорни статии са базирани на легитимни източници, включително приятели, кралски помощници и пиари, които са предлагали информация на репортерите.

Присъдата съвпадна с пристигането на Хари във Великобритания, но съдебното решение бе засенчено от медийните спекулации около семейството му. Всички се питат дали херцогинята на Съсекс Меган и децата им Арчи и Лилибет ще се възползват от случая, за да посетят крал Чарлз Трети.

Личната мисия на Хари да реформира медийната среда, която той самият нарече "токсична", отива далеч отвъд таблоидните заглавия, описващи бурната му младост и любовните му разочарования. Според АП емоционалното му явяване пред съда през февруари ясно е доказало това.

Принцът обвинява пресата за смъртта на майка си, принцеса Даяна, която загина в автомобилна катастрофа през 1997 г., докато бе преследвана от папараци в Париж, както и за атаките срещу съпругата му, които накараха двойката да напусне Великобритания и да се премести в Съединените щати през 2020 г.



"Те продължават да ме преследват, превърнаха живота на съпругата ми в пълен кошмар", заяви Хари, едва сдържайки сълзите си на свидетелската скамейка, припомня АП.

Скандалът с хакването на телефони, който започна през 90-те години на миналия век и продължи повече от десетилетие, даде възможност на Хари да скъса с традициите на кралското семейство и да отнесе случая си до съда. Преди три години той стана първият висш представител на кралското семейство, който свидетелства в съда от повече от век насам.

През 2023 г. Хари спечели дело, в което издателите на "Дейли мирър" бяха осъдени за хакване на телефони. Миналата година флагманът на британските таблоиди на Рупърт Мърдок – "Сън", поднесе безпрецедентно извинение за дългогодишното нахлуване в живота на принца и се съгласи да плати значителни обезщетения, за да уреди извънсъдебно неговия иск за нарушаване на личното пространство.

Адвокат Дейвид Шерборн заяви, че "Дейли мейл" и неговото неделно издание "Мейл он сънди" са използвали свои журналисти, репортери на свободна практика и частни детективи за "ясно, систематично и непрекъснато незаконно събиране на информация", за да шпионират клиентите му.

В началото на съдебния процес през януари т.г. Хари свидетелства, че натрапчивото поведение на пресата го е направило „невероятно параноичен“, съсипало е връзките му и е оказало тежко влияние върху психичното му здраве.

Един от ключовите въпроси по време на процеса беше дали на ищците изобщо е трябвало да бъде позволено да предявяват обвинения, датиращи от 90-те години на миналия век – дълго след изтичането на шестгодишния давностен срок.