Съдия отхвърли иска на Тръмп срещу WSJ за $10 млрд.

Съдия Дарин Гейлс отхвърли иска на американския президент Доналд Тръмп срещу Wall Street Journal за 10 милиарда долара заради репортажите му за предполагаемо негово поздравление за рождения ден на осъдения финансист Джефри Епстийн.

Според съдията Тръмп в иска си не е успял да докаже, че WSJ е отразил информация с „злонамерено“ или с безразсъдно пренебрежение към истината, когато е публикувал статия, в която се твърди, че Тръмп е нарисувал собственоръчно пикантна картина за 50-ия рожден ден на Епстийн. На нея има надпис: “Приятелят е прекрасно нещо. Честит рожден ден - и нека всеки ден бъде поредната прекрасна тайна.“

В иска на Тръмп се твърди, че WSJ е изфабрикувал историята, „за да очерни характера и почтеността на президента Тръмп и да го представи подвеждащо в невярна светлина“. Затова той поиска обезщетение от 10 милиарда долара.

В основата на решението на съдията е конституционният стандарт, установен в делото „New York Times Co. срещу Съливан“, който изисква от длъжностните лица да докажат „действителна злонамереност“ – че издател съзнателно е отпечатал невярна информация или е действал с безразсъдно пренебрежение към истината.

„Жалбата не се доближава до този стандарт. Точно обратното,” смята съдия Гейлс. Тя подчертава, че самото твърдение, че ответниците „са знаели или е трябвало да знаят“, че историята е невярна, е недостатъчно.

Ключов фактор в решението е процесът на отразяване на информацията в вестника - репортерите са се свързали с Тръмп за коментар преди публикуването. Те са потърсили информация от Министерството на правосъдието и ФБР. Статията изрично е включвала отричането на Тръмп. Вместо да внушават безразсъдство, тези стъпки са показали опит за проверка на историята.

Съдията отбелязва, че включването на отричането на Тръмп в статията всъщност отслабва всяко предположение за злонамереност, тъй като позволява на читателите да преценят конкуриращи се твърдения.

Важно е да се отбележи, че съдът не е определил дали статията е вярна или невярна, нито дали е клеветническа. Тези въпроси ще се дискутират на по-късен етап евентуално.

Искът все още не е прекратен окончателно. Тръмп може да промени жалбата срещу вестника, собственост на News Corp., до 27 април. Тръмп написа в социалните мрежи, че ще направи точно това.