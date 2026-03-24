Разследването "Епстийн" доведе френската полиция до банка "Ротшилд"

Френските власти извършиха претърсване в офисите на банката „Ротшилд“ (Rothschild & Co) в Париж. Действията на разследващите органи са част от продължаващото международно разследване на мрежата за трафик на хора, свързана с покойния финансист Джефри Епстийн.

Прокурорите проверяват банкови сметки и трансакции, за които се подозира, че са използвани за финансиране на пътувания, наем на имоти и плащания към лица, замесени в дейностите на Епстийн на френска територия. Френската полиция се опитва да проследи произхода на средства, преминали през офшорни зони към европейски сметки.

Разследването във Франция (започнало още през 2019 г.) се фокусира върху имотите на Епстийн в Париж и контактите му с висши представители на френския елит. Обискът е провокиран от наскоро разсекретени документи от САЩ, които сочат конкретни банкови операции, извършени чрез парижкия клон.

От „Ротшилд“ излязоха с кратко изявление, в което се казва, че финансовата институция „сътрудничи напълно на властите“ и спазва всички регулаторни стандарти. Банката подчертава, че самият факт на обиска не означава повдигане на официални обвинения срещу институцията.

Това претърсване е част от нова вълна разследвания в Европа, след като няколко жертви на Епстийн подадоха нови искове в началото на 2026 г., насочени срещу финансови посредници, които според тях са „улеснили или прикрили“ престъпната дейност чрез специфични банкови инструменти.