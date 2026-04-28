Награден със "Сахаров" журналист беше освободен от колония в Беларус

Полско-беларуският журналист и носител на награда "Сахаров" за 2025 г. Анджей Почобут бе пуснат на свобода от затвор в Беларус.

Новината беше потвърдена от полския премиер Доналд Туск, който публикува негова снимка в социалните мрежи и написа: "Анджей Почобут е свободен! Добре дошъл у дома в Полша, приятелю". Освобождаването на Почобут е част от размяната на "5 на 5" затворници между Полша и Беларус. Днес полският външен министър Радослав Сикорски публикува снимка от срещата си със специалния пратеник на САЩ за Беларус Джон Коул, като заяви, че двамата са обсъждали "важни въпроси".

Туск заяви, че "размяната на полско-беларуската граница е финалът на двугодишна сложна дипломатическа игра, пълна с драматични обрати, която успя благодарение на изключителната работа на нашите служби, дипломати и прокурори, както и на огромната помощ от нашите американски, румънски и молдовски приятели". Президентът на Полша Карол Навроцки също приветства новината, като многозначително благодари на президента на САЩ Доналд Тръмп за помощта му.

Wymiana na polsko-białoruskiej granicy to finał trwającej dwa lata skomplikowanej dyplomatycznej gry, pełnej dramatycznych zwrotów akcji. Udało się dzięki świetnej pracy naszych służb, dyplomatów i prokuratury oraz wielkiej pomocy amerykańskich, rumuńskich i mołdawskich… — Donald Tusk (@donaldtusk) 28 април 2026 г.

Задържан от беларуските власти през 2021 г. Почобут бе осъден на осем години затвор след политически мотивиран процес, чиято цел бе да заглуши критиците, припомнят световните медии. През последните години се появиха и сведения за за влошаващото се здраве на Почобут.

Присъждайки наградата "Сахаров" през 2025 г. на Почобут и Мзия Амаглобели от Грузия председателят на Европейския парламент Роберта Мецола приветства наградените като "двама журналисти, чиято смелост блести за всички, които отказват да бъдат заглушени". "И двамата са платили висока цена за това, че са говорили истината на властта, превръщайки се в символи на борбата за свобода и демокрация", каза Мецола. Амаглобели излежава присъда в затворническа колония в Грузия. Тя бе арестувана през януари 2025 г. за участие в антиправителствени протести.

Руските държавни медии съобщиха, че като част от размяната на затворници Полша е освободила руския археолог и шеф на археологическия отдел на Ермитажа Александър Бутягин, който е бил издирван от Украйна заради това, че е провеждал разкопки в окупирания от Русия Крим.