Коментатор на "Новая газета" е арестуван в Москва

Коментаторът на опозиционния руския вестник и сайт „Новая газета“ Олег Ролдугин е задържан по дело за незаконно използване на лични данни, това съобщи РИА „Новости“.

Както пише „Новая газета“, към 17:00 часа московско време обиските в офиса, които започнаха предиобед, все още продължават, адвокати не се допускат в редакцията и до момента няма връзка с намиращите се вътре журналисти.

В момента в редакцията не могат нито да потвърдят, нито да опровергаят информацията, че обиските се провеждат по дело на Ролдугин.

„Всичко, което ни е известно, е, че сутринта след обиск в жилището му той е бил отведен в Главното следствено управление на МВР в Москва за разпит. Към 17:00 часа и при него не се допуска адвокат“, се казва в съобщението на „Новая газета“.

Олег Ролдугин е съосновател на вестник „Собеседник“. Той е правил разследвания за корупция в администрацията на президента и за собствеността на бившия премиер Дмитрий Медведев.

Ролдугин е публикувал в „Новая газета“ разследвания за обкръжението на Рамзан Кадиров и за създателите на месинджъра Max.

"Новая газета" е основана през 1993 г. от група руски журналисти след разпада на СССР. Това е една от най-известните независими и разследващи медии в Русия. В нея до смъртта си работеше Анна Политковска. Политковска разследваше действията на Кремъл и военните в чеченските войни. Тя бе застреляна пред дома си в Москва на 7 октомври 2006 г. Дългогодишен главен редактор и един от създателите на "Новая газета" Дмитрий Муратов. Той е известен защитник на свободата на словото и независимата журналистика. Муратов е лауреат на Нобелова награда за мир (2021) за усилията си за защита на свободното слово. Критикува властта в Русия и е обявен за „чуждестранен агент“ през 2023 г.