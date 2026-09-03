Бизнесменът, обвинен в убийството на Дафне Галиция, бе оправдан

Малтийският бизнесмен Йорген Фенек, който беше обвинен, че е поръчал убийството на разследващата журналистка Дафне Каруана Галиция, беше оправдан днес в края на процеса със съдебно жури, предаде БТА, като цитира Ройтерс.

Четиридесет и четири годишният Фенек беше изправен пред съда за съучастие в убийство и за по-лекото обвинение за участие в престъпна група с цел извършване на убийство. Ако беше признат за виновен, той можеше да получи доживотен затвор.

Фенек беше оправдан и по двете обвинения с резултат осем на един гласа след осемчасово обсъждане от страна на съдебното жури.

Убийството на Каруана Галиция през октомври 2017 г. шокира Европа и предизвика политическа буря в Малта, като същевременно насочи международното внимание към полицията и съдебната система на страната.

Членовете на семейство Фенек крещяха от радост, докато близките на Каруана Галиция плачеха в препълнената съдебна зала във Валета.

"Девет години след бруталното убийство на Дафне институционалните пропуски, които позволиха убийството ѝ, остават неразгледани и нереформирани", заяви семейството ѝ в изявление.

"Трайната справедливост означава, че никой никога повече не трябва да бъде излаган на същите рискове. Нашата страна не успя да защити живота на Дафне. Тя ѝ дължи да предотврати загубата на други човешки животи", се казва още в него.

Фенек отрече обвиненията, а по време на процеса защитата му насочи подозренията към неговия някогашен близък приятел Кийт Шембри - бивш шеф на кабинета на тогавашния министър-председател Джоузеф Мускат и обект на критика в блоговете на Каруана Галиция.

Мускат, който никога не е бил свързван с убийството, подаде оставка през януари 2020 г. поради политическите последици от случилото се.

Полицията заяви пред съда, че Шембри никога не е бил сред заподозрените, а самият той отрича да има каквато и да е роля в убийството.